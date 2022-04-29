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İhtiyaç Sahiplerinin Veresiye Borçlarını Sildik

Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçek ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Eyüpsultan Belediyesi, paylaşma, dayanışma ayı olan Ramazan ayında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 16:51
İhtiyaç Sahiplerinin Veresiye Borçlarını Sildik
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Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve market kartı dağıtımı yapan Eyüpsultan Belediyesi bu defa da ilçede bulunan mahalle bakkallarına veresiye borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

Mahalle bakkallarından veresiye olarak alışveriş yapan, borcunu ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların borçları Eyüpsultan Belediyesi tarafından veresiye defterinden silindi.

Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 112 bakkalda, 260 kişinin, toplam 112 bin 595 TL veresiye borcu kapatıldı.

ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA, BU GELENEĞİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ”

Yaklaşık 27 yıldır Düğmeciler Mahallesi’nde esnaflık yapan İsa Aydın, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Çok güzel bir uygulama, Allah, başkanımız Deniz Köken’den de razı olsun. Bu geleneğin devam etmesini dileriz. En azından üç dört kişinin yarasına merhem olmaya çalışıyorlar. Borcunun kapandığını söylediğim bir vatandaş çok sevindi. Allah razı olsun dedi.

BELEDİYENİN YAPTIĞI BU DESTEK BİZLERİ DE RAHATLATTI”

Güzeltepe Mahallesi’nde 28 yıldır esnaflık yapan Sevgi Tanrıverdi ise borçları silinen vatandaşın dua ettiğini belirterek, “Bu uygulamadan esnaf olarak bizler de memnunuz çünkü bende zorlanıyorum. Yapılan bu destek benim elimi de rahatlattı. Belediyenin desteğiyle veresiye defterinden dört kişinin borcu silindi. Öğrendikleri zaman çok sevindiler, dua ettiler.” diye konuştu.

BORCUNUN SİLİNDİĞİNİ ÖĞRENEN VATANDAŞLAR DUALARINI ESİRGEMİYOR”

Sakarya Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten Muzaffer Demirdoğan ise bu uygulamadan ihtiyaç sahiplerinin çok memnun kaldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Belediyemiz bu uygulamayı daha öncede yapmıştı. Bu kez de 3 kişinin borcu silindi. Borcunun ödendiğini öğrenen vatandaşlar önce şaşırıyorlar sonra memnuniyetlerini dile getirip dualarını esirgemiyorlar.”

BELEDİYEMİZ ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ”

Düğmeciler Mahallesi’nde dört yıldır esnaflık yapan Canan Çelik ise insanların marketlere veresiye yazdıramadığını, bakkalların ise hala yazdığını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “Belediyemiz şu dönemde yapılabilecek güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Allah belediyemizden razı olsun. Borcu kapanan 5 vatandaşımızdan birisi de engelliydi. Borcunun kapandığını öğrendiğinde çok memnun kaldı.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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