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İBB'den Bir Kütüphane Daha

İBB’nin kente kazandırdığı yeni nesil kütüphanelerin 20’ncisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Eyüpsultan’da hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonunu, eşitlikçi anlayışı gözler önüne seren bir kampanya olarak tanımladı. Sadece kötüleme ve karalamayı dönük bakışı olanlara “Elimizde sapasağlam bir İstanbul süreci var” diyen İmamoğlu, “Projelerimizi, bugünün İstanbul muhalefeti, yarının Türkiye'deki muhalefeti olacak olan iktidarın anlayışına karşı hizmetlerimizi, yaptıklarımızı, vatandaşa bakışımızı anlatalım. Elimizde sapasağlam bir İstanbul süreci var. Gururla anlatabilirsiniz. Paranızın en ahlaklı şekil de nasıl kullanıldığını anlatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:01
İBB'den Bir Kütüphane Daha
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EYÜPSULTAN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” kapsamında şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in adını taşıyan kütüphanenin açılışına katıldı. Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde yapılan açılış, mahalle halkının büyük ilgisiyle gerçekleşti. Törende konuşan Başkan İmamoğlu, hizmeti ortaya koyarken eşitlikçi bir kavramla meseleleri ele aldıklarını kaydetti. İstanbulluların erişemediği ne varsa erişimini sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen İmamoğlu, “Hangi noktada, hangi eksik var ise onu tamamlama noktasında çok özgün bir yolculuk ortaya koyuyoruz. Belki de uzun yıllardır yerel yönetim noktasında var olan bir kısım eksiklikleri, İstanbul odağında ortaya koyduğumuz yenilikçi anlayışla değiştirmenin ve dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bütün Türkiye'ye yansıyacak. İçinde kapsayıcılık, şeffaflık, eşitlik ve hesap verebilirlik var. Çünkü vatandaşımızın isteklerine, onların bütçesiyle en doğru biçimde israfı engelleyerek; fayda, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi kavramlar üzerinden cevap verebiliriz. Bir aklı değil, ortak aklı ortaya koyarak en doğru kararı alabiliriz. Bunlara çözüm bulduğumuz, cevap bulduğumuz bir anlayışla yerel yönetim ortaya koyuyoruz” dedi.

SÜSLÜ KELİMELER İSTANBUL’A KAYBETTİRDİ

Kimilerinin yerel yönetim anlayışını “süslü” kelimelerle anlatabileceğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“ ‘Adına “Gönül Belediyeciliği’ vesaire diyebilirler. Ancak uzun vadede gördük ki aslında kaybeden şehirlerimiz. İnsanlarımızı uçurumlara dönüşen yaşam koşulları, insanları duvarlarla birbirinden ayıran, birbirinden koparan yaşam biçimi, insanlarımızın bu şekilde bir yaşamın içerisinde aynı anda siyasal olarak da kutuplaşmış bir sosyolojiye erişmesi… Biz tüm bunların ortadan kalktığı, gerçekten çağdaş, gerçekten 21’nci yüzyıla yakışan -tabii ki geçmiş değerleriyle bütünleşen- ama geleceğe de en vizyoner bir biçimde bakan bir kent yaşamını, bir ortamı, insanlarımıza sunuyoruz. Bu aslında sosyal demokrat belediyeciliğin yerel yönetim anlayışının, yeni nesil bir anlayışla, yeni nesil bir belediyeciliğin en iyi örnekleri harekete geçirme cesaretini ortaya koymak. Asla oy kaygısıyla değil. Kim bana oy vermiş, vermemiş ayrımına asla müsaade etmeden, her vatandaşa eşit gözle bakabilen bir hizmet anlayışı. Bu hizmetlerimiz 39 ilçemizin tamamına çok özel, çok özgün, çok değerli bir biçimde yansıyacak.”

ELİMİZDE SAPASAĞLAM İSTANBUL SÜRECİ VAR

“150 Günde 150 Proje” maratonunu, “Eşitlikçi anlayışı daha çok göz önüne sermek ve insanlarımıza bunu daha iyi bir şekilde anlatabilmenin kampanyasıdır” sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, “Birileri çıkıp bizi kötüleyebilir. Sürece dönük anlayışı sadece kötüleme, karalama, leke atma, kirletme üzerine bir bakışı olan, bugünün İstanbul'daki muhalefeti, yarının Türkiye'deki muhalefeti olacak olan iktidarın anlayışına karşı biz projelerimizi, hizmetlerimizi, yaptıklarımızı, vatandaşa bakışımızı anlatalım. Elimizde sapasağlam bir İstanbul süreci var. Gururla anlatabilirsiniz. Paranızın en ahlaklı şekil de nasıl kullanıldığını anlatabilirsiniz. Projelerinizi anlatabilirsiniz. Kentsel dönüşümden yeşil alana, kültür alanlarından, sosyal yardımına varıncaya kadar İstanbul örneğini gururla anlatabilirsiniz” diye konuştu.

ALLAH BENİ BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINA MAHCUP ETMESİN

Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca daha nice “150 Proje” kesitlerini İstanbullularla paylaşacaklarını söyleyen İmamoğlu, kütüphanenin yeni Hasan Hüseyin Korkmazgil’lerin yetişmesine katkıda bulunacağını belirtti. Hurafeden beslenen değil kendi aklıyla üreten ve geleceğe cesaretle bakan bir nesli, öz güveni yüksek bir nesli var etmek için tüm olanakları kullanacaklarının altını çizen İBB Başkanı, “Türkiye dünyanın belki de en genç nüfuslarından birisine sahip. Fakat o genç nüfus verimli bir biçimde yetiştirilirse anlamlı. Aksi takdirde anlamlı bir sonuca erişmesi mümkün değil. Hayat boyu çok beslendiğim bilgiden, kitaptan, kütüphanelerden, bu şehirdeki bütün çocukların aynı oranda, hatta beni geçen oranda faydalanacağı imkanları bu şehirde var etmek içi yola çıktık. Bu şehrin çocuklarını eşitleyeceğiz demiştim. Bağcılar'dan Bakırköy'e, Tuzla'dan Beylikdüzü'ne, Silivri’den Şile'ye, Bakırköy ve Kadıköy'e kadar her çocuğumuzu eşitleyeceğiz… Çocuklar hızlı büyüyorlar. Bizim onların hızına yetişmemiz lazım. Allah beni bu şehrin çocuklarına mahcup etmesin” dedi.

KOLEKSİYONUN TAMAMI ÇAĞDAŞ LİTERATÜRE UYGUN YENİ ESERLER

Kütüphanede ismi yaşatılan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in yaşamı boyunca yaşamı boyunca ötekileştirilmişlerin, garibanların, hikayesini anlatmaya çalıştığını söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kütüphaneyle ilgili “Bin metrekarelik bir alandayız. Toplam dört katta hizmet verecek. 150 kişilik kapasitemiz var. 12 bin kitaplık koleksiyona sahibiz. Dermenin tamamı yeni oluşturulmuş, çağdaş literatüre uygun eserler” bilgisini verdi.

Video Link: https://we.tl/t-LwdyfZrtjb

Foto Link: https://box.ibb.gov.tr/index.php/s/kzpHIqoF68QYi1b

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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