banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.136,77
ALTIN
1.025,84
DOLAR
18,18
STERLİN
21,54
EURO
18,14
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım (Dosya Haberle Karşınızda Olacak)
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım Dosya...
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...

İBB'den Anında Müdahale

İstanbul yağışa eksiksiz hazırlandı. Son 1 ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizlendi. 6 bin 287 personel, 2 bin 155 araç, iş makinesi ve ekipman ile hazır bekleyen İBB ekipleri olumsuzluklara anında müdahale etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 17:33
İBB'den Anında Müdahale
banner171

Yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı İBB ekipleri sürekli teyakkuzdaydı. Hazırlıklar aylar öncesinden yapıldı. Tıkanma ihtimali bulunan mazgallar temizlendi. Kanallar incelendi. Temizlenmesi gerekenlere müdahale edildi. Yağışın başlamasıyla birlikte de ekipler, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için sahada hazır bekledi.

ESENYURT’A ANINDA MÜDAHALE

İstanbul  Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Eyüpsultan / İstanbul

Esenyurt Haramideresi taşması nedeniyle çevre sokaklarda su baskınları ihbarları alındı. Ekipler olaya kısa sürede müdahale edildi. Bölgede temizlik, destek ve sosyal hizmet çalışmaları devam ediyor.

SARIYER’DE METREKAREYE 69 KG YAĞMUR DÜŞTÜ

Yağış İstanbul’da zaman zaman etkili oldu. En fazla yağışı Sarıyer aldı. Sarıyer’de metrekareye 69 kg yağış düştü. Diğer bazı ilçelerdeki rakamlar da şu şekilde oluştu: Beykoz 53 kg/m2, Kartal 30 kg/m2 ve Arnavutköy 19 kg/m2. Diğer bölgelerde 5-15 kg/m2 aralığında yağış değerleri kaydedildi.

BACA, IZGARA VE KANALLAR TEMİZLENDİ

Sel ve su baskınları için her an hazırlıklı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 1 ayda Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 7 bin 719 baca, 13 bin 017 ızgara, 51 bin 266 metre açık kanal ve 148 bin 970 metre kapalı kanal temizliği yaptı.

METEOROLOJİK DURUM

Gün boyu molalarla yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÜN NASIL BAŞLADI?

Sabah saatlerinden itibaren; Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırarak il genelinde etkili oldu. Özellikle Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 30-45 dakika gibi kısa zaman diliminde ani şekilde etkili olan sağanak yağmur, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi eşliğinde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA) 

Son Güncelleme: 25.08.2022 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Yeni Çehresine Kavuştu
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Yeni Çehresine Kavuştu
Alibeyköy'e Kütüphane ve Yeni Sosyal Tesis
Alibeyköy'e Kütüphane ve Yeni Sosyal Tesis
Kurt Kemeri Piknik Alanı Artık Daha Konforlu
Kurt Kemeri Piknik Alanı Artık Daha Konforlu
İBB'den Bir Kütüphane Daha
İBB'den Bir Kütüphane Daha

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169