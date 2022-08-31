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Hava Durumu Ve Yağış Hazırlıkları

İstanbul ve Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının, tekrar etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde; Eyüp, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde yağışlar görüldü. Öğleye kadar Karadeniz kıyısındaki bölgelerde, öğleden sonra saat 15.00’ten itibaren ise il genelinde etkili olacağı, perşembe sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli, yer yer şiddetli yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:17
Hava Durumu Ve Yağış Hazırlıkları
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EYÜPSULTAN / İSTANBUL

AKOM’dan gelen verilere göre geçtiğimiz hafta İstanbul’da etkisini gösteren yaz yağmurları bu hafta da etkili olabilir. Gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Zaman zaman yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile yoğun şimşek ve yıldırım (20-50 km/s) ihtimali de bulunuyor.

RİSKLERE KARŞI DİKKAT

Yağış nedeniyle 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması öneriliyor.

EKİPLER HAZIR KITA

Yağış öncesi hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 5 bin 931 personel, 2 bin 341 araç, iş makinesi ve ekipman ile göreve hazır. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalara katılan birimler şöyle: İBB İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi / İSTAÇ, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Trafik, İGDAŞ, 153 Yerinde Çözüm.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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