Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor

Çalışmalarda plaja ulaşım yolu yapıldı, plajın girişine tak konuldu. Yol ve kaldırımlara kilit taşı uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca plaj yoluna palmiye ağaçları dikildi ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirilmesi gerçekleştirildi.

5 bin m²’lik plaj alana sahip halk plajında daha önce deniz içeri çekilerek yapay bir havuz oluşturulmuştu, vatandaşların Karadeniz'de güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için doğal bir dalgakıran yapılmıştı. Plaj alanında dere düzenlemesi ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları da gerçekleştirilmişti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)