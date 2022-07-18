Güvenli 2023 Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi Eyüpsultan’da yapıldı

Güvenilir Ürün Platformu, Bee’o Propolis sponsorluğunda “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye” başlığı ile hayata geçirilen proje kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda eğitim ve sertifika programı düzenlendi.

DR. ENDER SARAÇ'TAN, SAĞLIKLI VE DOĞRU BESLENMENİN İPUÇLARI

İlk etapta 10 bin aileye ulaşmayı hedefleyen ve sağlıklı beslenme farkındalığının artırılması için yola çıkılan eğitimler doğrultusunda Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ender Saraç ve Gıda Yüksek Mühendisi ve Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme konularında bilgi verdi.

“TÜRKİYE PANDEMİ DÖNEMİNDE KİŞİ BAŞI 4,5 KİLO ALDI”

Eğitim öncesi açıklamalarda bulunan Dr. Ender Saraç, son dönemde GDO'lu gıdalar, koruyucu katkı maddeleri ile doğallığın tamamen bozulduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “İnsanlarda daha kaliteli ve güvenli beslenmeleri konusunda bir bilinçlendirme yapıyoruz. Bir de dünya çok ciddi bir gıda kıtlığına doğru gidiyor, kimse farkında değil, bizim ülkemizde bile bu konuda ön işaretler başladı. İnsanların tüketebileceği kadar, ihtiyacı olan ve kaliteli gıdayı ve doğru bir şekilde tüketmelerini öğretmek için buradayız. Bu arada pandemide kişi başı başına 4,5 kilo almış Türkiye, bu da feci bir israf olduğunu gösterir. Tekrar insanı orijinal haline, ideal formuna, kilosuna geri döndürmek için ipuçları vereceğiz. Kısacası Eyüpsultan Belediyesi’nin de desteğiyle yaptığımız, halkla bir kucaklaşma, fazla kiloları, toksinleri atma, pandemi sonrası fabrika ayarlarına geri dönme toplantısı diyebiliriz.

PROPOLİS, ARI SÜTÜ VE HAM BALININ FAYDALARI

Eyüpsultan Belediyesi’nin desteğiyle etkinliklerinin 5.’sini düzenlediklerini söyleyen Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise “Arı ürünleri konusunda uzman bir gıda mühendisi olarak, propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği, arı zehiri bunların faydaları, çocuklarımıza nasıl verebiliriz, bağışıklık sistemlerini nasıl doğal arı ürünleriyle besleyebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Güzel bir etkinlik olacak. Bu eğitimler katılanlara program sonunda Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitim Sertifikalarını vereceğiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkez / Habibe Işık

“SAĞLIKLI OLMANIN ANA YOLU FITRATA UYGUN BESLENMEDİR”

Güvenli 2023 Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme eğitim ve sertifika programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de katıldı. Katkılarından dolayı Dr. Ender Saraç’a teşekkür eden Başkan Deniz Köken, “eskiden silahlara karşı güvenlik önlemi alırdık, şimdi de gıdalara karşı güvenlik önlemleri almamız lazım. Artık mermi atmayacaklar GDO'lu gıdalar verecekler bizlere. Biz onlarla besleneceğiz, ondan sonra farklı farklı hastalıklarla uğraşacağız. Batı yıllarca hep iyi şeyler yaptım dedi ama aslında önce çeşitli hastalıklar icat etti sonra da ona ayrıca bir ilaç üretti. 70’lerden sonra gıda güvenliği meselesi dünyanın gündeminde vardı ama kimse bilmiyordu. O yüzden de bugün bunları yaşamamızın ana sebebi aslında 70’lerde başlıyor. Şimdi bu pandemi tekrar gösterdi ki sağlıklı olabilmenin ana yolu, vücudumuzun içine sağlıklı ürünleri alma ve fıtrata uygun beslenmedir. Hocamıza anlattığı bu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geliriz” açıklamasında bulundu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun da katıldığı programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilerek, çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İTHA