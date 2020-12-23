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Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından İstanbul'un Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sultanbeyli ilçelerinde birer, Üsküdar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 143 derslikli yaptırılacak 6 okulun temel atma töreni Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 14:59
Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı
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Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve okulların yapılacağı ilçelerin belediye başkanlarının sahneye kurulan butonlara basmasının ardından inşaat alanlarına ilk betonlar döküldü.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncülüğünde gerçekleştirilen okulların temel atma töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçedeki eğitime vermiş olduğu desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TMSF ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek şunları söyledi:


“Bölgesel bir modele geçip, Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayırdık”

"28 mahalle olarak yola çıktık ama ben 4’e böldüm bu şehri. Şimdi niye öyle yaptım daha iyi anlıyorlar. Eyüp dediğimizde; Göktürk de Eyüp, Akpınar da Eyüp, Yeşilpınar da Eyüp, Eyüp Camii’nin oralardaki mahalleler de Eyüp, Alibeyköy de Eyüp. Bunlara bakarsanız Göktürk’ün talep, ihtiyaç ve beklentileri farklı, Akşemsettin’in farklı. İkisi de 50 bin nüfuslu mahalleler. On maddelik ihtiyaç listesinde sekizi farklıdır ikisi arasında. Haliyle bizim o zaman bölgesel bir modele geçmemiz lazımdı. Ben de Eyüp’ü ayrı bir bölge, Alibeyköy’ü ikinci bir bölge, Akşemsettin bölgesini üçüncü bir bölge ve Göktürk-Kemerburgaz bölgesini dördüncü bir bölge olarak aldım.


“Göktürk ve Kemerburgaz’ın en önemli sorunlarını çözüme kavuşturduk”

Konuşmasında Göktürk ve Kemerburgaz’da öncelikli sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: “Göktürk ve Kemerburgaz'ın en önemli sorunları ilk olarak hastane, ikinci olarak okul ve üçüncü olarak da spor salonu. Devlet hastanesi için yeri aldık ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. Bu önemli bir aşamaydı. Mahkeme süreci vardı, onu çözdük.


32 derslik, konferans salonu, faaliyet odaları, yemekhane var.

İkinci olarak okul meselesi, şu anda Nejat Sabuncu bin mevcudu olan bir okul. 32 derslik, konferans salonu, faaliyet odaları ve yemekhanenin de olacağı çok güzel bir okulun temelini de bugün atmış olduk. İlçemizdeki eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TMSF ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum.


“Eyüpsultan için sekiz yeni okul projemiz var”

Eyüpsultan için şimdilik sekiz yeni okul projemiz var ama en çok ihtiyacı olan yer Göktürk'tü. Şimdi sırada Yeşilpınar var, hayırlı olsun İnşallah."

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