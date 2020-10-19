Göktürk Sanat Atölyeleri, Kapılarını Sanatseverlere Açıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Özgecan Arslan Parkı’nda gerçekleştirilen “Göktürk Sanat Atölyeleri Buluşması” programında eğitmenler ile eski kursiyerlerin hazırlamış olduğu çalışmaların görsel ve dinleti şeklinde sunumu yapıldı.



“GENÇLERİMİZİ, HOCALARIMIZI, VELİLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada öncelikle gençleri, sonra hocalarını ve velilerini tebrik ederek şunları söyledi: “Velilerimiz bu işe gönül vermeseydi gençlerimiz de buraya gelemezlerdi. Siz teşvik ettiniz, onlar da geldiler. İleride büyük mevkilere gelseler de şu çaldıkları kemanın zevkini hiçbir yerde duymayacaklar. Onların bir müzik branşında, bir enstrümanda, bir spor dalında eğitim almalarına, başarı sağlamalarına destek olmamız onlara katacağımız en önemli işlerden bir tanesi. En önemli miras bu olacaktır. Gitar çalma başarısını test çözme başarısının üstünde tutmamız gerekir. Ben de saz öğreneceğim, birlikte küçük bir resital veririz.”

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner



“SENEYE PANDEMİSİZ BİR BAHAR ŞENLİĞİ YAPALIM”

“Etkinliklerimiz pandemiye rağmen devam etti, bundan sonra da devam edecek. Sizler de bu süreçte biraz daha dikkatli olursanız bu hastalıktan hep birlikte kurtulmuş oluruz. Bir dahaki sene daha büyük parçalarla, daha büyük bir resitalle, pandemisiz bir bahar şenliğini burada yapalım.”



RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Göktürklü vatandaşların da katılım sağladığı programda gerçekleştirilen ebru, seramik, çömlek ve saksı boyama atölye çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.



Programda; Göktürk Kültür Merkezi resim hocası Hasan Tozlu öğrencilerle birlikte kara kalem ve yağlı boya çalışması yaptı, keman hocası Oktay Ünsal eşliğinde 4 öğrenci grubu metod ve performans çalışması yaptı, piyano hocası eşliğinde performans gösterisi düzenlendi, bağlama hocası Turgut Yıldız eşliğinde öğrenciler performans sergiledi ve resim kursiyerlerinin yaptıkları 50 adet eser etkinlik alanında sergilendi.



Göktürk Kültür Merkezi’nde piyano, gitar, bağlama, keman ve Türk Halk Müziği kurslarının yanı sıra atölyelerde ebru, seramik, çömlek, resim, saksı boyama, bitki dikimi çalışmaları yapılacak.



6 KÜLTÜR MERKEZİNDE 30 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK



“Yeni Normalde Sanat” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2020 – 2021 kültür sanat eğitimleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 6 kültür merkezinde, 30 farklı branşta verilecek.



Pandemi nedeniyle kontenjanların sınıflara göre ayarlandığı, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde verilecek olan eğitimler ise 10 Ekim 2020 tarihinde başladı.



GELENEKSEL SANATLARIN USTALARI EYÜPSULTAN’DA BULUŞUYOR



2020 – 2021 Kültür Sanat Sezonu ise “Geleneksel Sanatların Ustaları Eyüpsultan’da Buluşuyor” sloganı ile 21 Ekim’de yapılacak olan açılış özel programı ile sanatseverlere kapılarını açacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)