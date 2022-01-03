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Gençlere sağlıklı beslenme semineri

Eyüpsultan Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam Karavanı” ile ilçede bulunan 12. sınıf öğrencilerine yönelik obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminerler düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:49
Gençlere sağlıklı beslenme semineri
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Uzman diyetisyenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere obeziteyle ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirme yapılıyor, obezite nedir? Obezitenin nedenleri, sınav döneminde beslenme, sınav sabahı beslenme önerileri, beyin sağlığını koruyan ve güçlendiren besinler, yeterli ve dengeli beslenme nedir? gibi konular aktarılıyor.

Sonrasında ise ücretsiz diyetisyen desteği almak isteyen öğrenciler Eyüpsultan Belediyesi Sağlık Birimi içerisindeki Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne yönlendiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin bu çalışması sayesinde gençlere sağlıklı beslenme bilinci kazandırılıyor.

Her hafta farklı bir okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi diyetisyenleri, Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencilerine obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminer verdiler. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı seminer, okulun konferans salonunda gerçekleşti.
 

8 OKULDA YAKLAŞIK BİN ÖĞRENCİYE SEMİNER VE EĞİTİM VERİLDİ

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçedeki obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında ilçede bulunan 8 okulda 12. sınıfa giden yaklaşık bin öğrenciye obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminer verildi.

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