Garaj Üstü Proje Alanı’nda Tespit ve Ölçümlere Başlandı

Pandemi nedeniyle uzayan çalışmalar, vatandaşın daha fazla vakit kaybetmemesi ve birlikte hareket etme adına Kentsel Dönüşüm ön çalışmaları kapsamında, halihazır harita çalışmaları, hak sahipliği ve bina tespiti saha çalışmaları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yürütülüyor.

Konuyla ilgili araziye çıkan ekipler, Elma Sokak, Paşa Sokak, Fincan Sokak, Tekin Sokak ve Atatürk Caddesi’nin bir kısmında tespit ve ölçümlere başladı. 117 binada maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara vatandaşlar da büyük destek oluyor.