banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Son Dakika
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması Nereye Varacak ?
Son Dakika
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması...
Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Sadettin Bayram Oldu
Son Dakika
Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı...
Malatyalılardan Eğitim Camiasına Moral Ziyareti
Son Dakika
Malatyalılardan Eğitim Camiasına Moral Ziyareti

Garaj Üstü Proje Alanı’nda Tespit ve Ölçümlere Başlandı

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, Başkan Deniz Köken’in de katıldığı 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan Alibeyköy Garaj Üstü Bölgesi Kentsel Dönüşüm toplantısına istinaden tespit ve ölçüm çalışmalarına başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 16:09
Garaj Üstü Proje Alanı’nda Tespit ve Ölçümlere Başlandı
banner171

Pandemi nedeniyle uzayan çalışmalar, vatandaşın daha fazla vakit kaybetmemesi ve birlikte hareket etme adına Kentsel Dönüşüm ön çalışmaları kapsamında, halihazır harita çalışmaları, hak sahipliği ve bina tespiti saha çalışmaları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yürütülüyor.

Konuyla ilgili araziye çıkan ekipler, Elma Sokak, Paşa Sokak, Fincan Sokak, Tekin Sokak ve Atatürk Caddesi’nin bir kısmında tespit ve ölçümlere başladı. 117 binada maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara vatandaşlar da büyük destek oluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişanca ve Defterdar’da ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon’ çalışması
Nişanca ve Defterdar’da ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon’ çalışması
Eyüpsultan Mesleki Eğitim (ESMEK) Kurs Kayıtları Başladı
Eyüpsultan Mesleki Eğitim (ESMEK) Kurs Kayıtları Başladı
Eyüpsultan’da Kültür Sanat Eğitimleri Başlıyor
Eyüpsultan’da Kültür Sanat Eğitimleri Başlıyor
Eyüpsultan Belediyesinden Hediyem Tablet kampanyası
Eyüpsultan Belediyesinden Hediyem Tablet kampanyası
Eyüpsultan Belediyesi Kursiyerlerine Bakanlıktan iki ödül
Eyüpsultan Belediyesi Kursiyerlerine Bakanlıktan iki ödül

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169