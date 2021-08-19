banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1439.86
ALTIN
487.73
DOLAR
8.5265
STERLİN
11.6707
EURO
9.9836
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar Dikkat
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar...

Filenin Sultanları Eyüpsultan’da Yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda turnuva heyecanı sürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 17:50
Filenin Sultanları Eyüpsultan’da Yetişiyor
banner171

Bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nın bitimine az bir süre kala, farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Turnuvalar sayesinde, çocuklar bir yandan deneyim kazanıyor, bir yandan da okulda aldıkları eğitimleri ve yetenekleri de sergileme imkanı buluyor.

VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Yaz Spor Okulları’nda bu kez voleybol eğitimi alan öğrencilere yönelik turnuva düzenlendi.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada voleybol kurslarına katılan 7 ayrı bölgeden 200 öğrenci gruplar halinde birbirleriyle maç yaptılar.

11- 14 yaş aralığındaki öğrenciler 5’er dakikalık periyotlar halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergilediler.

İLK SERVİS ATIŞINI BAŞKAN DENİZ KÖKEN YAPTI

İlk maç Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in servis atışıyla başladı. Başkan Deniz Köken bir süre voleybol oynadıktan sonra tribüne geçerek maçı öğrencilerle birlikte izledi.

SPOR KULÜBÜNE ALTYAPI HAZIRLIKLARI

Yaz Spor Okulları ve düzenlenen turnuvalarla, gelecekte filenin sultanlarını yetiştirecek olan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü’ne alt yapı oluşturma hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Matematik Evi'nin İlk Misafirleri Öğretmenler Oldu
Eyüpsultan Matematik Evi'nin İlk Misafirleri Öğretmenler Oldu
Eyüpsultan Belediyesi Anaokulu Kayıtları Başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi Anaokulu Kayıtları Başlıyor
Eyüpsultan Yaz Spor Okulları’nda Basketbol Turnuvası Heyecanı Yaşandı
Eyüpsultan Yaz Spor Okulları’nda Basketbol Turnuvası Heyecanı Yaşandı
Eyüpsultan Göktürk'te Açık Hava Sineması Ve Gece Pazarı
Eyüpsultan Göktürk'te Açık Hava Sineması Ve Gece Pazarı
Eyüpsultan’da ES-MAG Projesi hayata geçiyor
Eyüpsultan’da ES-MAG Projesi hayata geçiyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169