Filenin Sultanları Eyüpsultan’da Yetişiyor

Bu yıl 7 bin 300 öğrencinin 10 branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulları’nın bitimine az bir süre kala, farklı branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Turnuvalar sayesinde, çocuklar bir yandan deneyim kazanıyor, bir yandan da okulda aldıkları eğitimleri ve yetenekleri de sergileme imkanı buluyor.



VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ



Yaz Spor Okulları’nda bu kez voleybol eğitimi alan öğrencilere yönelik turnuva düzenlendi.



Eyüpsultan Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada voleybol kurslarına katılan 7 ayrı bölgeden 200 öğrenci gruplar halinde birbirleriyle maç yaptılar.



11- 14 yaş aralığındaki öğrenciler 5’er dakikalık periyotlar halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergilediler.



İLK SERVİS ATIŞINI BAŞKAN DENİZ KÖKEN YAPTI



İlk maç Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in servis atışıyla başladı. Başkan Deniz Köken bir süre voleybol oynadıktan sonra tribüne geçerek maçı öğrencilerle birlikte izledi.



SPOR KULÜBÜNE ALTYAPI HAZIRLIKLARI



Yaz Spor Okulları ve düzenlenen turnuvalarla, gelecekte filenin sultanlarını yetiştirecek olan Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü’ne alt yapı oluşturma hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)