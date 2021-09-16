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Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) eğitim gören özel öğrenciler ata binme sevinci yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 11:08
Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi
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ESER’li öğrenciler Kemerburgaz’da faaliyete geçen, at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı’na gitti.

Öğrenciler burada öğretmenleri ve uzman at biniciliği eğitmenleri nezaretinde ata bindiler.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Kimileri ilk defa ata binen bazıları da daha önce ata bindiklerini ifade eden öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, yaşadıkları sevinci hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenleriyle paylaştılar.

Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, hayvan korkusu olan öğrencilere bu korkularını aşmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinlikle ilgili öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler.

ESER Merkezi Sorumlusu Ebru Akgül yapılan etkinlikle ilgili, "ESER’de çeşitli atölyelerde etkinlikler düzenliyoruz. Pandemiden dolayı maalesef ara vermek zorunda kalmıştık. Öğrencilerimiz uzun bir dönem eğitim göremediler. Normalleşme İle birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler de yapıyoruz. Öğrencilerimizi Eyüpsultan Belediyesi Manej Alanı’na getirdik. Burada ata biniyorlar. Onlar için farklı bir ortam. Bu sayede sosyalleşiyorlar. Ayrıca bir nevi terapi oluyor onlar için. ESER olarak bu tür etkinliklere fazla önem veriyoruz. Bu sayede onlara hem hayvan sevgisini aşılıyoruz hem de hayvan korkusu olan öğrencilerimizin bu korkularını yenmelerine yardımcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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