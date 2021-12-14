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Eyüpsultanlı gençler Safranbolu'yu gezdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçede eğitim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı geziler devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 09:54
Eyüpsultanlı gençler Safranbolu'yu gezdi
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Gençlerle Birlikte Geziyoruz” isimli etkinlik kapsamında öğrenciler Bursa ve Edirne'nin ardından bu kez tarih, doğa ve kültür kenti Safranbolu'yu ziyaret ettiler. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Safranbolu'yu gezen 216 kız ve erkek öğrenci profesyonel rehberler eşliğinde Safranbolu'nun tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiler.

SAFRANBOLU'NUN TARİHİ SOKAKLARI’NDA GEÇMİŞE YOLCULUK

Safranbolu'nun tarihi evleri ve sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkan gençler gezilerine Safranbolu’ya ilk gelen Türklerin konuşlandığı Hıdırlık Tepesi’yle başladılar. Burada Safranbolu’nun eşsiz manzarasını izleyip halkın bağışlarıyla 1931 yılında alınarak Türk Hava Kuvvetleri’ne hediye edilen “Zafranbolu” uçağının önünde hatıra fotoğrafı çektiren gençler, hemen ardından geleneksel el sanatlarının, otantik kafelerin bulunduğu tarihi eski çarşıyı gezdiler.

GENÇLER ESKİ ÇARŞI’DA BİRÇOK TARİHİ MEKANI GEZDİLER

Tarihi çarşı içinde bulunan Cinci Han, Tarihi Demirciler Çarşısı, İzzet Paşa Camii, Yemeniciler Arastası, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Güneş Saati ve Kaymakamlar Konağı’nı gezen öğrenciler son olarak gerçek bir Türkmen köyü olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Yörük Köyü’nü doğru hareket ettiler.

300 YILLIK KONAKTA EĞLENCELİ DAKİKALAR

Safranbolu’nun el değmemiş turizm köyü olan Yörük Köyü’nde 300 yıllık geçmişe sahip olan Kasım Sipahioğlu Konağı’nı gezen gençler burada konağın sahibi ve rehberi Filiz teyzeyle tanıştılar. Esprileri ile gençlerin gönlünü kazanan Filiz Teyze’den konağın ve yörüklerin tarihini öğrenen gençler, onunla bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Yörük Köyü’nün tarihi sokaklarını da gezen gençler, Safranbolu’dan güzel anılarla ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktılar.

Safranbolu gezisinden memnun kalan gençler geziyle ilgili izlenimlerini paylaştılar.

İlk defa Safranbolu'ya görme fırsatı bulan 12. sınıf öğrencisi Muhammet Seyitoğlu, kendisi için eğlenceli ve öğretici bir gezi olduğu belirterek şunları söyledi: “Burada evlerin yapıları, sokak araları çok güzel. İnsanları da çok sıcakkanlı. Geziden çok keyif aldım. Tüm arkadaşlarıma Safranbolu’yu gezmelerini tavsiye edeceğim.”

SAFRANBOLU’NUN TARİHİ EVLERİ VE SOKAKLARI ÇOK ETKİLEYİCİ”

Geziye katılan Alibeyköy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Seçil Gültekin ise, Safranbolu'nun tarihi evlerinin ve sokaklarının çok etkileyici olduğunu ifade ederek “Bu tarz gezileri seçerken öncelikle gitmediğim yerleri tercih ediyorum. Bu sayede birçok yer gezip daha fazla bilgi sahibi oluyorum. Safranbolu’da merak ettiğim yerler arasında geliyordu. Eyüpsultan Belediyesi’nin gezisini öğrendiğimde bu fırsatı değerlendirmek istedim. Rehber eşliğinde olması da çok güzel oldu, burayla ilgili birçok tarihi bilgi öğrendik” dedi.

Bu tarz kültürel gezileri çok faydalı olduğunu vurgulayan 11. sınıf öğrencisi Dilan Sağlam ise şu açıklamalarda bulundu: “Tarihi sokakları, evleri ve çarşısı ile Safranbolu inanılmaz güzel bir ilçe. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Benim için çok faydalı ve eğlenceli bir gezi oldu. Arkadaş grubuyla gezmek çok eğlenceliydi. Bu tarz gezilerin devam etmesini istiyoruz.”

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