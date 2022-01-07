Eyüpsultanlı gençler madalyaya doymuyor

Son olarak 5-6 Ocak 2022 tarihinde Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan U14 ve U16 Salon İl Birinciliği yarışmalarında mücadele eden Eyüpsultanlı sporcular yine madalya ile döndüler.

Yarışmada U14 Kızlar kategorisinde Kardelen Aydın 200 metrede 1’inci, 60 metrede 2’nci, Ezel Ceren Güler 1000 metrede 4’üncü oldu, U14 Erkekler kategorisinde Ömer Taz 1000 metrede 2’nci oldu.

U16 Kızlar kategorisinde Seren Şabanfakı 800 metrede 2’nci, U16 Erkekler kategorisinde Sefa Karakaya 1500 metrede 1’inci, 800 metrede ise 4’üncü oldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)