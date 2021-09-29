banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.06
ALTIN
494.44
DOLAR
8.8810
STERLİN
11.9310
EURO
10.3209
İmamoğlu: Boğaz’ın manzarasını açıyoruz
İmamoğlu: Boğaz’ın manzarasını açıyoruz
Prof. Akıncı Dünya Kalp Günü Nedeni İle Kalp Ve Damar Hastalıklarına Dikkat Çekti…
Prof. Akıncı Dünya Kalp Günü...
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye çıktı
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye...
Karayün’nden Cumhurbaşkanı’na Yerel Basın Çağrısı

Eyüpsultan’dan Manavgat’a yardım eli

Antalya’da yaşanan yangın ve Kastamonu’daki sel felaketi sonrası, zor durumda kalan vatandaşlar için “Haydi Eyüpsultan Şimdi Birlik Zamanı” sloganı ile yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi’nin yardım tırı yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2021 Çarşamba 15:18
Eyüpsultan’dan Manavgat’a yardım eli
banner171

Antalya'nın Manavgat ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde felaketi yaşayan vatandaşların yaraları sarmak için düzenlenen kampanya ile vatandaşlara destek çağrısında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, üç noktada yardım toplama merkezleri oluşturmuştu.

Orman yangınları ile mücadele için daha önce Manavgat'a iş makinaları ve erzak yardımında bulunan, Kastamonu'ya ise 13 personelden oluşan Eyüpsultan Afet Yönetimi’ni bölgeye gönderen Eyüpsultan Belediyesi bu kez ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin bir arada olduğu yardım tırı gönderdi.

Başkanlık binası önünden Manavgat’a doğru yola çıkan yardım tırını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yolcu etti. Bölgeye yoğun bir şekilde yapılan yardımlar nedeniyle çok büyük yığılmalar olduğunu o yüzden yardımları erken gönderemediklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, “Kaymakamlık ve AFAD’la görüştük orada en çok neye ihtiyaç varsa onları göndermeye çalıştık. Buzdolabı, çamaşır makinası, yatak, koltuk takımı, mutfak araç gereçleri, çocuk bezi gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderiyoruz. Bunun hemen arkasından ikinci tırımızı Kastamonu’ya göndereceğiz. Allah bizlere bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ortak Buluşma Noktamız Sanat”
“Ortak Buluşma Noktamız Sanat”
Eyüpsultan'da Eğitim ve sporda yeni dönem başladı
Eyüpsultan'da Eğitim ve sporda yeni dönem başladı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu Şampiyonlar Eşliğinde Açıldı
Eyüpsultan'ın 2. havuzu Şampiyonlar Eşliğinde Açıldı
Dünya Temizlik Günü'nde Çiftalan Ormanı temizlendi
Dünya Temizlik Günü'nde Çiftalan Ormanı temizlendi
Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nda ilk ders zili çaldı
Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nda ilk ders zili çaldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169