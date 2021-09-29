Eyüpsultan’dan Manavgat’a yardım eli

Antalya'nın Manavgat ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde felaketi yaşayan vatandaşların yaraları sarmak için düzenlenen kampanya ile vatandaşlara destek çağrısında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, üç noktada yardım toplama merkezleri oluşturmuştu.

Orman yangınları ile mücadele için daha önce Manavgat'a iş makinaları ve erzak yardımında bulunan, Kastamonu'ya ise 13 personelden oluşan Eyüpsultan Afet Yönetimi’ni bölgeye gönderen Eyüpsultan Belediyesi bu kez ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin bir arada olduğu yardım tırı gönderdi.

Başkanlık binası önünden Manavgat’a doğru yola çıkan yardım tırını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yolcu etti. Bölgeye yoğun bir şekilde yapılan yardımlar nedeniyle çok büyük yığılmalar olduğunu o yüzden yardımları erken gönderemediklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, “Kaymakamlık ve AFAD’la görüştük orada en çok neye ihtiyaç varsa onları göndermeye çalıştık. Buzdolabı, çamaşır makinası, yatak, koltuk takımı, mutfak araç gereçleri, çocuk bezi gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderiyoruz. Bunun hemen arkasından ikinci tırımızı Kastamonu’ya göndereceğiz. Allah bizlere bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.