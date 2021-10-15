banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1409.56
ALTIN
525.38
DOLAR
9.2375
STERLİN
12.7224
EURO
10.7536
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Son Dakika
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı
Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası...
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı Başardı ?(VİDEOLU)
Son Dakika
Başkan Halkın Gönlünü Nasıl Kazanmayı...
Flaş Haber
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Kapat

Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli

Eyüpsultan, Kastamonu'yu unutmuyor...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 15:19
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli
banner171

Antalya’da yaşanan yangın ve Kastamonu’daki sel felaketi sonrası, zor durumda kalan vatandaşlar için “Haydi Eyüpsultan Şimdi Birlik Zamanı” sloganı ile yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi’nin yardım tırı Kastamonu’ya doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

Felaketin yaşandığı ilk günlerde Kastamonu'ya 13 personelden oluşan Eyüpsultan Afet Yönetimi’ni bölgeye gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu defa ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin bir arada olduğu yardım tırı gönderdi.

Başkanlık binası önünden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkan yardım tırını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yolcu etti. “Allah bir daha böyle acılar göstermesin” diyen Başkan Deniz Köken, “Oradaki dostlarımızla görüşüp ihtiyaçları belirledik, ona göre malzeme gönderiyoruz. Manavgat’da da aynısını yapmıştık. Şimdi de Kastamonu’daki dostlarımızın talebi üzerine elimizdeki malzemeleri onlar için yola çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2021 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı
Eyüpsultan Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde gençlerle
Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde gençlerle
Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı
Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı
Eyüpsultan’dan Manavgat’a yardım eli
Eyüpsultan’dan Manavgat’a yardım eli
“Ortak Buluşma Noktamız Sanat”
“Ortak Buluşma Noktamız Sanat”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169