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Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya Gönül Köprüsü

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Batı Karadeniz'in gözde şehirlerinden Kastamonu'ya ziyaret programı gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 12:42
Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya Gönül Köprüsü
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Programa Başkan Deniz Köken ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve ilçe başkanlığı yönetimi, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeleri, KAS-DER Eyüpsultan yönetimi, Eyüpsultan’da bulunan Kastamonulu STK’lerin temsilcileri ile Kastamonu'nun ileri gelenleri katıldı.

2 gün süren programda Başkan Deniz Köken; Araç, Kastamonu Merkez, Daday, Abana, Bozkurt, İnebolu, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

“ANADOLU KALKINIRSA TÜRKİYE KALKINIR”

Başkan Deniz Köken Kastamonu ziyareti sırasında: “Anadolu tek tek kalkınırsa, Türkiye kalkınır. Her il, her ilçe kendine has özellikleriyle üretimin içinde olmalıdır. Bölgemizde üretimle öne çıkmamız lazım. Bir lokomotif sektörünün mutlaka olması lazım. Kalkınmanın birinci yolu üretimden geçer. Neyi üreteceğimize doğru karar vereceğiz. Ürettiğimizi doğru pazarlayacağız ve dünyada bizim ürettiğimiz bir ürün vazgeçilmez hale gelecek. Bizi kendi ürettikleri ürünlere mahkum edenleri, bizde ürettiğimiz ürünlerle bunu tersine çevirebiliriz. Bu kabiliyet, bu yetenek bizlerde var. Bu bölge insanlarında da var" şeklinde açıklamada bulundu.

Başkan Deniz Köken ziyarette Eyüpsultan’da yaşayan Kastamonulu vatandaşların selamlarını da iletti.

Başkan Deniz Köken Kastamonu’daki programı kapsamında ilk gün AK Parti Araç İlçe Başkanı Yüksel Özdemir'i, Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya'yı, Araç ilçesi pazarını, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'yü ve Kastamonu esnafını ziyaret etti.

Cuma namazını Kastamonu Nasrullah Camii’nde kılan Başkan Deniz Köken Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin (KAS-DER) katılımı ile Cem Sultan Bedesteni’ne gitti. Sonrasında Daday İlçesi’nde Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Daday AK Parti İlçe Başkanı Servet Bıyıklı ve Daday Kaymakamı Mehmet Sert ile görüşmeler yaptı ve Daday Çarşısı’nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Buradan Abana İlçesi’ne geçen Başkan Deniz Köken, AK Parti İlçe Başkanı Murat Baş ve Belediye Başkanı Yunus Akgül ile görüştü.

Programın ikinci gününde görüşmelerine Bozkurt ilçesinde devam eden Başkan Deniz Köken Bozkurt AK Parti İlçe Başkanı Murat Gürsoy ve Belediye Başkanı Muammer Yanık ile bir araya geldi.

Bozkurt ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinin ardından İnebolu ilçesine hareket eden Başkan Deniz Köken burada da Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü ile görüştü.

Bozkurt ilçesinde esnafı da ziyaret eden Başkan Deniz Köken buradan Azdavay ilçesine geçti. Azdavay ilçesinde Azdavay AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ve Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile görüşmelerde bulunan Başkan Deniz Köken ilçede esnafı da ziyaret etti.

Başkan Deniz Köken Kastamonu ziyaret programının son durağı olan Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirerek görüşmelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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