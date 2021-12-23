Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesinde ise sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına yıl içinde birçok çalışma gerçekleştirildi.



6.589 MİNİK DOSTUMUZUN MUAYENE VE TEDAVİLERİ YAPILDI



Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında 1.735’i köpek, 4.543’ü kedi ve 311’i farklı hayvan türünden olmak üzere toplamda 6.589 sokaktaki dostlarımızın muayene ve tedavilerini geçekleştirdi.



229 CAN DOSTUMUZ SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTU



Yine yıl içinde 560’ı köpek, 736’sı kedi olmak üzere 1.296 minik dostumuza kısırlaştırma işlemi yapıldı. Ayrıca 2300 hayvana kuduz aşısı yapılırken, 2.017 hayvana ise mikroçip takıldı. Yapılan sahiplendirme çalışmaları ile 229 minik dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu.



İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA, 267 KEDİ BARINMA ÜNİTESİ YERLEŞTİRİLDİ



Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları için birçok yerde beslenme ve barınma noktaları oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 267 adet kedi barınma ünitesi yerleştirdi.



4.164 KİLOGRAM KÖPEK, 6.682 KİLOGRAM KEDİ MAMASI DAĞITILDI



Yaz – kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk havalarda ise Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı ve diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler kış boyunca belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti. Bu kapsamda 2021 yılında 4.164 kilogram köpek maması, 6.682 kilogram kedi maması, 25 kilogram kuş yemi dağıtıldı. Ayrıca kedi köpek ve kanatlı hayvanlar için 847 adet beslenme odağı oluşturuldu.



VEKTÖR MÜCADELE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 7.226 YERDE İLAÇLAMA YAPILDI



Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekipler bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yapıldı. Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 3.456’sı kamu binası olmak üzere toplamda 7.226 yerde ilaçlama işlemi yaptı.

40 BİN’DEN FAZLA BİNANIN ORTAK KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 40 bin’den fazla binanın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. İlçede bulunan tüm kamu kurumları, sağlık tesisleri, eğitim kurumları rutin olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)