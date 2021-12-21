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Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2021 Salı 12:46
Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu
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Üçüncü haftada Ezgi Günlerinin konuğu, yaptığı besteler ve seslendirdiği ezgiler ile müzik severlerin içine işleyen nağmelerin sahibi Ömer Karaoğlu oldu.

Karaoğlu gecede seslendirdiği eserlerle konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı, unutulmaz bir geceye imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde sanatseverler, Karaoğlu’nun sevilen eserlerini hep bir ağızdan söylediler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de konserde ezgi severlerle bir araya gelerek, geçmişten günümüze gönüllere taht kurmuş eserlere eşlik etti.
 

Aralık ayı boyunca sürecek olan konserler;

Abdulbaki Kömür – 24 Aralık Cuma günü saat 20:00

Taner Yüncüoğlu – 31 Aralık Cuma günü saat 20:00

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