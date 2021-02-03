Eyüpsultan’da Kalplere Dokunan Market: Sosyal Market

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Whitehill Alışveriş Merkezi’nde hizmet veren Sosyal Market’te, ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen alışveriş kartları ile ihtiyaçlarını gideriyorlar.

6500 Kişi Sosyal Market’ten Faydalandı

Bugüne kadar 6500 kişinin faydalandığı Sosyal Market’te vatandaşlar ihtiyaç durumuna ve hanede yaşayan kişi sayısına göre kartlarına yüklenen 150 ve 200 kredi limitleri doğrultusunda 3 ayda bir alışverişlerini yapabiliyorlar.

Raflarda 22 Kalem Ürün Yer Alıyor

Hafta içi 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren markette çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, çocuk bezi, makarna, nohut, salça, reçel, toz deterjan, sıvı el sabunu gibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 22 kalem ürün yer alıyor.

Yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlayan Sosyal Market’in raflarında yer alan ürünler ve kredileri ise şu şekilde yer alıyor: Bulgur 5 Kredi, Helva 5 Kredi, Pirinç 10 Kredi, Sıvı El Sabunu 5 Kredi, Şampuan 10 Kredi, 2 Lt Sıvı Yağ 20 Kredi, Bulgur 5 Kredi, Makarna 2 Kredi, Reçel 6 Kredi, Çay 10 Kredi.