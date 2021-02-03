banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu Devam Edecek"
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu...
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük kullanımı
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük...
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor
Son Dakika
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi...
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze taşınıyor
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze...

Eyüpsultan’da Kalplere Dokunan Market: Sosyal Market

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından 2019 yılında ihtiyaç sahibi ailelere nitelikli hizmet sunmak amacıyla açılan Sosyal Market, kalplere dokunmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:36
Eyüpsultan’da Kalplere Dokunan Market: Sosyal Market
banner171

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Whitehill Alışveriş Merkezi’nde hizmet veren Sosyal Market’te, ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen alışveriş kartları ile ihtiyaçlarını gideriyorlar. 

6500 Kişi Sosyal Market’ten Faydalandı

Bugüne kadar 6500 kişinin faydalandığı Sosyal Market’te vatandaşlar ihtiyaç durumuna ve hanede yaşayan kişi sayısına göre kartlarına yüklenen 150 ve 200 kredi limitleri doğrultusunda 3 ayda bir alışverişlerini yapabiliyorlar. 

Raflarda 22 Kalem Ürün Yer Alıyor

Hafta içi 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren markette çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, çocuk bezi, makarna, nohut, salça, reçel, toz deterjan, sıvı el sabunu gibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 22 kalem ürün yer alıyor. 

Yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlayan Sosyal Market’in raflarında yer alan ürünler ve kredileri ise şu şekilde yer alıyor: Bulgur 5 Kredi, Helva 5 Kredi, Pirinç 10 Kredi, Sıvı El Sabunu 5 Kredi, Şampuan 10 Kredi, 2 Lt Sıvı Yağ 20 Kredi, Bulgur 5 Kredi, Makarna 2 Kredi, Reçel 6 Kredi, Çay 10 Kredi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Göktürk'te Açık Alan Spor Etkinlikleri Devam Ediyor
Eyüpsultan Göktürk'te Açık Alan Spor Etkinlikleri Devam Ediyor
Turgay Çelik’in Acı Günü
Turgay Çelik’in Acı Günü
“Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da Yeniden Hayat Buluyor
“Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da Yeniden Hayat Buluyor
Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
"Okumak Güzeldir" Yarışmasına Kayıtlar Başladı
"Okumak Güzeldir" Yarışmasına Kayıtlar Başladı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169