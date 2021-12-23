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Eyüpsultan’da ilçe okullarına sınav desteği

Her yıl TYT, AYT ve LGS sınavları düzenleyerek öğrencilere sınavlara hazırlık konusunda destek olan Eyüpsultan Belediyesi, 2021 – 2022 eğitim döneminde de öğrencilere bu desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 10:56
Eyüpsultan’da ilçe okullarına sınav desteği
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Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, ilçede okuyan 12. sınıf öğrencileri için TYT (Temel Yeterlilik Testi) deneme sınavı gerçekleştiriyor.

İlk olarak Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi, Alibeyköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen TYT deneme sınavları ile öğrenciler kendilerini ölçme ve değerlendirme fırsatı buldular.

Öğrencilere kendilerini test etme imkanı sağlamak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen TYT sınavlarına 18 lisede 3300 öğrenci katılıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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