Eyüpsultan’da HES Kodu Olmayan Esnaf Tezgah Açamayacak

Bu kapsamda semt pazarlarında Covid-19’la mücadelede yeni bir sisteme geçildi. Artık Pazar yerlerinde HES kodu olmayan veya uygulamada riskli gözüken Pazar esnafı tezgah açamayacak.

Uygulamaya geçilmesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde pazar yerlerine giderek denetlemelere başladılar. Tezgah sahibi ve tezgah arkasında bulunan çalışanların HES kodları kayıt altına alınarak kontrol edilirken risk oluşturanların satış yapmalarına ise izin verilmedi. Ayrıca pazarcı esnafının ateş ölçümleri de zabıta ekiplerince yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)