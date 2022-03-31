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Eyüpsultan’da haşerelere karşı ilaçlamalar devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına 12 ay boyunca aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 10:07
Eyüpsultan’da haşerelere karşı ilaçlamalar devam ediyor
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İlçede bulunan 29 mahallede aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında vektörle mücadele için kış aylarında kanalizasyon ve rögarlarda sıcak sisleme uygulaması yapılıyor.

Ayrıca her ay düzenli olarak sulak alanlarda, durgun su birikintilerinde, dere ve bataklık alanlarda, kullanılmayan su depoları, hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınlarında ise larvasit uygulaması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, çevre ve insan sağlığını ön planda tutan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Dünya sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda uygulamalar yapmakta. Uygulamalarda biyosidal ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı, spesifik, biyorasyonel ve sadece hedef haşereye etkisi olan ürünler kullanılıyor.

Yaz aylarında yapılan çalışmalarda ise ilçenin tamamı her gün 3 araçla, her mahallede haftada iki gün olacak şekilde yoğun bir program ile akşam saatlerinde ULV ilaçlamaları ile destekleniyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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