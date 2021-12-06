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Eyüpsultan’da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Eşref Ziya Terzi rüzgarı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:22
Eyüpsultan’da Ezgi Günleri muhteşem başladı
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri Eşref Ziya Terzi ile muhteşem bir başlangıç yaptı.

Eşref Ziya Terzi seslendirdiği eserlerle, konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu konserde sanatverler, Eşref Ziya Terzi’nin sevilen eserlerini hep bir ağızdan söylediler.
 

YILLARIN ESKİTEMEDİĞİ ESERLERİ HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER”

Sanat severlerle konserde buluşan ve geçmişten günümüze Eşref Ziya Terzi’nin unutulmaz eserlerine eşlik eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu muhteşem gece için şunları söyledi:

“Sanat severlerin heyecanını ve yoğun ilgilerini görüyoruz.Yılların parçalarını sanatçımızla hep birlikte okudular . Ezgi günlerimiz diğer sanatçılarımızla beraber önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Eşref Ziya Terzi eski dostumuz. İlk konserimize kendisiyle başladık bütün gençleri ve sanat severleri konserlerimize bekliyoruz.


Aralık ayı boyunca sürecek olan konserler;
 

Aykut Kuşkaya – 10 Aralık Cuma günü saat 20.00

Ömer Karaoğlu – 17 Aralık Cuma günü saat 20.00

Abdulbaki Kömür – 24 Aralık Cuma günü saat 20.00

Taner Yüncüoğlu – 31 Aralık Cuma günü saat 20.00

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