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Eyüpsultan’da ES-MAG Projesi hayata geçiyor

Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Eyüpsultan Belediyesi’nin destekçisi olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı "2020-I Genel Çağrı" kapsamında başvurusu kabul edilen “Mahalle Afet ve Pandemi Gönüllüleri” isimli proje hayata geçiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:35
Eyüpsultan’da ES-MAG Projesi hayata geçiyor
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Gençler arasında, afet ve salgın hastalık, 65 yaş üstü yardıma ihtiyaç duyan kişiler gibi toplumsal sorunlara müdahale ve yardım etme konusunda bilinç ve farkındalık geliştirmelerini ve gönüllülük edimlerinin güçlenmesini hedefleyen proje dahilinde Eyüpsultan’da ES-MAG (Eyüpsultan Mahalle Afet ve Pandemi Gönüllüleri) birimi oluşturuluyor.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEK PROTOKOL İMZALANDI

Bu kapsamda projeye iştirak eden ve destek verecek kurumlar arasında Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda protokol imzalandı. Projenin daha da genişlemesi ve hedeflerine çok daha hızlı ulaşması adına düzenlenen imza törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çolak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. M.N Alpaslan Parlakçı ve Eyüpsultan Kültür Sanat Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Uysal katıldı.

“TÜM GENÇLERİMİZİ EYÜPSULTAN İÇİN GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM”

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, projeyi daha önce başlattıklarını, son dönemde yaşanan afetlerle birlikte konunu önemimin daha net ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: “Mahallelerimizden gönüllülük esasına göre gençlerden bir grup oluşturmak istiyorduk, bu projeyle de bunun önü açılmış oldu. Bu bağlamda büyük mahallelerde ve parklarda jenaratör gibi, su gibi ihtiyaçların giderilebileceği merkezler oluşturarak afet merkezlerini kurmuş olacağız. Hem üniversite, hem hastane, hem AFAD, hem de bizler bir araya geldiğimizde çok daha güzel bir şey ortaya çıkmış oldu. Bütün gençleri en azından daimi üyesi olmasa bile toplumsal bilinçlilik açısından bir defada olsa bu dersleri almalarında fayda var. Tüm gençlerimizi internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunmaya, Eyüpsultan için gönüllü olmaya davet ediyorum.”

290 GENÇ, EYÜPSULTAN MAHALLE AFET VE PANDEMİ GÖNÜLLÜLERİ BİRİMİNDE GÖREV ALACAK

12 ay sürecek proje kapsamında, Eyüpsultan'ın 29 mahallesinden seçilecek 18 -29 yaş aralığındaki toplam 290 genç "Eyüpsultan Mahalle Afet ve Pandemi Gönüllüleri" biriminde görev alacak.

Birimde görev alacak gençlere İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından Pratik İlk yardım, Afet Farkındalık, Liderlik ve Gönüllük konularında eğitimler verilecek. Bu şekilde hem beklenen büyük İstanbul depremi, hem de yakın zamanda yaşadığımız pandemi gibi afet ve acil yardım durumlarında Eyüpsultan'ın her mahallesinde gönüllü olarak yardım ulaştırabilecek profesyonel bir ekip kurulmuş olacak.

ES-MAG, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA DÜZENLİ YARDIM GÖTÜRECEK

Ayrıca "Mahalle Afet ve Pandemi Gönüllüleri" ekipleri afet ve acil durumları dışındaki zamanlarda mahallelerde bulunan 65 yaş üstü sosyal ve bireysel desteğe ihtiyaç duyan kişilere gönüllü ama koordinasyonlu ve düzenli olarak yardım götürüp, diğer taraftan da sosyalleşmeleri için ortak etkinlikler düzenleyecek.

ES-MAG GÖNÜLLÜLERİ AFET VE ACİL DURUMLARDA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILACAK

Proje dahilinde eğitimlerini tamamlayan ES-MAG gönüllü ekipleri afet ve acil durumlarda aldıkları eğitimlerle ilk yardım, arama kurtarma faaliyetlerine destek verebilecek, afet ve acil durum sonrası ön iyileştirme faaliyetlerinde mahallelerindeki 65 yaş üstü kişilerin acil barınma, sağlık desteği alabilme, takip ve bakım hizmeti alma süreçlerini de koordine edebilecekler.

Projenin hayata geçmesiyle Eyüpsultan'da, gençler ve yaşlılar arasında dayanışma, deneyim aktarımı, yardımlaşma ve iletişim arttırılarak toplumsal ruh halinin olumlu yönde geliştirilmesi sağlanırken, gerçekleştirilecek faaliyetlerle de gençlerin toplumsal bağ ve aidiyetlerinin geliştirilmesi ve böylece sorumluluk hislerinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Mahalle Afet ve Pandemi Gönüllüleri Projesi’ne dahil olmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi’nin kurumsal sitesi üzerinden başvuruda bulanabilecekler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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