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Eyüpsultan’da “Dünya Kadınlar Günü” özel etkinliklerle kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki kadınların “Dünya Kadınlar Günü”nü düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 16:06
Eyüpsultan’da “Dünya Kadınlar Günü” özel etkinliklerle kutlandı
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4 GÜN BOYUNCA KADINLARA ÇİÇEK DAĞITILACAK

Etkinlikler kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ilçede 4 gün boyunca farklı mahallelerde dolaşarak kadınlara çiçek verecek.

İlk gün Karadolap, Akşemsettin, Çırçır ve Yeşilpınar Mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak dolaşarak kadınlara çiçekler dağıtan Başkan Deniz Köken, tüm kadınların “Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

Başkan Deniz Köken, çiçek dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak için mahallelerde kadınlara çiçek dağıttıklarını belirterek: “Mahallelerin tamamını dolaşacağız. Evlere ansızın giderek sürpriz yapıyoruz. Evdekiler de sürpriz ziyaretlere şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Eyüpsultan’da, İstanbul’da ve ülkemizde yaşayan bütün kadınların Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.
 

KADINLAR GÜNÜ YEMEĞİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Akşam saatlerinde ise Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlar için yemekli bir kutlama programı düzenlendi.
 

HER MESLEK GRUBUNDAN KADINLAR KATILDI

Programa Başkan Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter, Eyüpsultan ilçesinde her meslek grubundan iş yeri sahibi kadın girişimciler, şehit yakınları, Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, Eyüpsultan Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Göktürk Kadın Hentbol Takımı, farklı branşlardan sporcular, akademisyenler, program yapımcıları, seslendirme sanatçıları, eğitimci, doktor, hemşire, polis, jandarma, muhtarlık gibi kamu hizmetinde görevli kadınlar, Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde görevli siyasi partilere mensup meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir şeyin günü, gecesi, ayı, yılı varsa sonu var demektir. İnşaallah 365 günün tamamını kadın ve insan günü yapalım. Sizlerin de desteğiyle, pandemiye rağmen iki yıl içerisinde bir şeyler yapmaya gayret ettik. Dünyada sıkıntılar var biliyorsunuz, yakın zamanda sulh ile bitmesini temenni ediyoruz. Kadınlar, çocuklar oralarda mağdurlar. Dua edelim kimse mağdur olmasın. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sıkıntıları hep birlikte çözmemiz lazım. Hep beraber duyarlı olursak sorunları kökünden çözeriz diye umuyorum. Nice güzel günlerde birlikte olma temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.”

Başkan Deniz Köken konuşmasını Zekai Tunca’nın “Aynalarla barışıksa, derli, toplu ve de şıksa, merhametli yürek taşıyorsa, kadın her yaşta güzeldir” mısralarıyla sona erdirdi.
 

KADINLARA ÖZEL KAHVALTI PROGRAMI

Etkinlikler kapsamında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilçe protokolünde görev yapan kadınlar için kahvaltı programı düzenlendi.

Başkan Deniz Köken kahvaltı programında kadınların “Dünya Kadınlar Günü” nü tebrik etti.
 

KADINLARIN EL EMEĞİNDEN OLUŞAN BİR SERGİ AÇILDI

Bu arada Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye alanında, Eyüpsultan Belediyesi kurslarına devam eden kadınların yaptıkları el emeği ürünlerden oluşan bir de sergi açıldı.

Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı "Kadının Adı Çok" sergisinin açılışını Başkan Deniz Köken İle birlikte AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan yaptı.

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