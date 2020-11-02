Eyüpsultan’da Çocuklara Hijyen Artırıcı Oyuncaklı Sabun Dağıtıldı

“Yıka Elini Kap Hediyeni” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Eyüpsultan Meydanı’nda İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine oyuncak hediyeli sabun dağıtımı yapıldı.



Oyuncaklı Sabunlarla Çocuklar Hijyene Teşvik Ediliyor



Dağıtılan oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılarak, hijyene daha çok önem vermeleri teşvik ediliyor.



Sabunları Başkan Deniz Köken Dağıttı



Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken de katıldı. Çocuklara el yıkamayı sevdirecek oyuncaklı sabunun yapım aşamalarının detaylarıyla ilgili bilgi alan ve uygulamasını yapan Başkan Deniz Köken, sonrasında sabunları tek tek çocuklara dağıttı.



Çocuklar Oyuncaklı Sabunları Çok Sevdiler

Ücretsiz olarak dağıtılan oyuncaklı sabunları alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, “Bu sabunları bize ellerimizin hijyeni için, korona virüsten daha fazla korunmak için verdiler. Bu sabunu bitirince içerisinde bulunan oyuncak hediyemiz oluyor. Bu oyuncaklara erişebilmek için elimizi daha çok yıkayacağız ve korona virüsten korunacağız” dediler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)