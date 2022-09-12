Eyüpsultan’da çocuklar zabıtaya emanet

Eyüpsultan Belediyesi, 2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / ilkin Acar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okul giriş ve çıkışlarında çocukların evlerine ve servislerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için güvenlik önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oldu.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların öğrenci giriş ve çıkış saatlerinde, öğrencilerin yaya geçitlerinden ve kritik kavşaklardan güvenli bir şekilde geçişlerini sağladı.

Ekipler okulların ilk gününde trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı okul önlerinde ve kavşak noktalarında 07:00 – 09:00 saatleri arasında görev yaptı.

Öğrencilerin okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından da beğeni topladı.