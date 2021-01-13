Eyüpsultan’da Bin 200 Aileye Kömür Desteği

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı gerçekleştiriyor.



1200 AİLEYE KÖMÜR YARDIMI YAPILACAK

Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.



MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI DA YAPILIYOR

Kömür dağıtımının yanı sıra pandemi nedeniyle vatandaşlara maske ve kolonya da hediye ediliyor.