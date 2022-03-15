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Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması

Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl altıncısı düzenlenecek olan ulusal fotoğraf yarışmasının duyurusunu yaptı. 07 Mart – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Eyüpsultan’da çekilecek fotoğraflarla katılımın sağlanacağı yarışma iki ayrı kategoride yapılacak. Serbest ve hikaye dalında düzenlenen yarışmanın ödülleri de yüksek tutuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 14:38
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu yarışmayı, bir fotoğrafın sayfalarca yazıdan daha etkili olduğunu dikkate alarak başlattık. Eyüpsultan’da kültür sanat faaliyetlerini her geçen gün artırarak geliştirmek istiyoruz” dedi.

Konusu “Eyüpsultan’da baharla bütünleşen tarih ve maneviyat” olan yarışmaya katılım ücretsiz olacak. İsmi “Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan” olarak belirlenen fotoğraf yarışmasına, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar katılabilecek.

KATILIM

Yarışma jürisi Eyüpsultan’ı iyi bilen ve geçmişte ilçeyi tümüyle fotoğraflamış olan fotoğraf sanatçıları Kazım Zaim, Abdusselam Ferşatoğlu, Ali İhsan Gülcü ile ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’dan oluşuyor.

Her katılımcı serbest dalda 5 farklı fotoğraf, hikâye dalında ise en fazla 3 (üç) farklı konu ile yarışmaya katılabilecek. Serbest dalda siyah-beyaz, renkli, HDR ve panorama fotoğrafların yanı sıra dronla havadan çekilen fotoğraflar da kabul edilecek. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflardan ise çözünürlüğü yüksek olanların (en az 4600 x 3400 megapiksel) yarışmaya kabul edileceği ifade edildi.

ÖDÜLLER

Yarışmada serbest ve hikâye dalında ayrı ayrı ödül verilecek. Birincilere 8 bin TL, ikincilere 6 bin, üçüncülere 4 TL ödül konulan yarışmada, ücreti 2.500 TL olarak belirlenen 4 adet de özel ödül yer alıyor. Sergi için seçilecek fotoğraflara ise 400 TL satın alma ücreti ödenecek.

Yedidepe Fotoğraf Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılımcılar fotoğraflarını şartnamede belirtilen mail adresine gönderebilecekleri gibi flash bellek ile elden de teslim edebilecekler.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü adına Bilal Gürsoy’un koordine ettiği fotoğraf yarışmasında jüri değerlendirmesi 09 Haziran 2022 tarihinde yapılıp kazanan eserler açıklanacak. Ödül töreni ise 24 Haziran 2022 Cuma günü düzenlenecek.

Geçmişte yapılan Eyüpsultan Fotoğraf Yarışmalarına, birbirinden değerli fotoğraf sanatçıları büyük ilgi göstermiş, yarışmalara yüzlerce eser katılmıştı.

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