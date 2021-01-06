Eyüpsultan’da 2020 Yılında 9 Yeni Park Hizmete Alındı

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde de çalışmalara aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken yönetiminde yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, yürüyüş parkurları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturdu.

2020 Yılında 9 Adet Yeni Park Hizmete Alındı

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları ile çocukların ve yetişkinlerin, daha sağlıklı, daha rahat ortamlarda vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri 9 adet yeni park hizmete alındı. Bu parklar ile birlikte ilçede toplam park sayısı 188’e yükseldi.

12 Adet Park Revize Edildi

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan 9 parkın; duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılandı; var olan ve yıpranan malzemelerde/alanlarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Günlük olarak 430.15 m2 park alanı ve 92.556 m2 yeşil alanın sulama, temizlik, bakım ve onarım vb. işlemleri yapıldı.

33 Bin Metrekarelik Lavanta Bahçesi

Ağaçlı Mahallesi ve Kemerburgaz mevkinde bulunan 33.000 m2’ lik lavanta bahçesi hizmete alınırken, Odayeri Mahallesi’nde olan 700 m2’lik sera tamamlandı.

Yeni Yürüyüş Parkurları Yapıldı ve Revize Edildi

Parkların fonksiyonelliklerini ve işlevselliklerini arttırmak amaçlı bir Nefes Parkı’nda 200 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun revizesi tamamlanırken, Yeşilpınar Bölge Parkı’nda 513 metre uzunluğunda yeni bir yürüyüş parkuru daha hizmete sunuldu. Yeşilpınar Bölge Parkı’nın oyun grupları,fitness aletleri,kauçuk zeminleri tamamen yenilenirken, Gülbahar Parkı’na ise bir adet top sahası yapıldı.

Rakamlarla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2020 Yılında Yaptığı Çalışmalar



Budama 2962 adet

Gübre 20850 kg

Çalıların Budanması 6500 m2

Ot Biçimi 214.408 m2

Ağaç ve Çalı Dikimi 26381 adet

Mevsimlik Çiçek Dikimi 456.720 Adet

Hazır Rulo Çim Serimi 5975 m2

Kauçuk Zemin Yapımı 5119 m2

Bordür Yapımı 1854 m

Çatılı Piknik Masası Yapımı 10 Adet

2020 Yılında Hizmete Alınan Yeni Parklar

Çırçır - 2. Türbe Sokak Parkı

Çırçır - Betül Sokak Parkı

Emniyettepe - Mehtap Caddesi Parkı

Esentepe - Erhan Sokak Parkı

Karadolap – Karadolap Kreş Bahçesi

Merkez – Kaşgari Camii Parkı

Rami Yeni – İmam Rüstem Sokak Parkı

Sakarya – Atik Sokak Parkı