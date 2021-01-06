banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Adı Sosyal Yaşam Merkezi'ne Verilecek
Son Dakika
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin...
Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısından Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi İl Başkan...
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
Son Dakika
Neden Okumuyorsun Ey Halkım…
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam Sunmak, Sorumluluğumuz”
Son Dakika
İmamoğlu : “Çocuklarla Donanımlı Yaşam...

Eyüpsultan’da 2020 Yılında 9 Yeni Park Hizmete Alındı

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için 2020 yılında birçok parkı hizmete açarken var olan parklarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
Eyüpsultan’da 2020 Yılında 9 Yeni Park Hizmete Alındı
banner171

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde de çalışmalara aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken yönetiminde yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, yürüyüş parkurları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturdu.

2020 Yılında 9 Adet Yeni Park Hizmete Alındı

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları ile çocukların ve yetişkinlerin, daha sağlıklı, daha rahat ortamlarda vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri 9 adet yeni park hizmete alındı. Bu parklar ile birlikte ilçede toplam park sayısı 188’e yükseldi.

12 Adet Park Revize Edildi

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan 9 parkın; duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılandı; var olan ve yıpranan malzemelerde/alanlarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Günlük olarak 430.15 m2 park alanı ve 92.556 m2 yeşil alanın sulama, temizlik, bakım ve onarım vb. işlemleri yapıldı.

33 Bin Metrekarelik Lavanta Bahçesi

Ağaçlı Mahallesi ve Kemerburgaz mevkinde bulunan 33.000 m2’ lik lavanta bahçesi hizmete alınırken, Odayeri Mahallesi’nde olan 700 m2’lik sera tamamlandı.

Yeni Yürüyüş Parkurları Yapıldı ve Revize Edildi

Parkların fonksiyonelliklerini ve işlevselliklerini arttırmak amaçlı bir Nefes Parkı’nda 200 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun revizesi tamamlanırken, Yeşilpınar Bölge Parkı’nda 513 metre uzunluğunda yeni bir yürüyüş parkuru daha hizmete sunuldu. Yeşilpınar Bölge Parkı’nın oyun grupları,fitness aletleri,kauçuk zeminleri tamamen yenilenirken, Gülbahar Parkı’na ise bir adet top sahası yapıldı.

Rakamlarla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2020 Yılında Yaptığı Çalışmalar
 

Budama 2962 adet

Gübre 20850 kg

Çalıların Budanması 6500 m2

Ot Biçimi 214.408 m2

Ağaç ve Çalı Dikimi 26381 adet

Mevsimlik Çiçek Dikimi 456.720 Adet

Hazır Rulo Çim Serimi 5975 m2

Kauçuk Zemin Yapımı 5119 m2

Bordür Yapımı 1854 m

Çatılı Piknik Masası Yapımı 10 Adet

2020 Yılında Hizmete Alınan Yeni Parklar

Çırçır - 2. Türbe Sokak Parkı

Çırçır - Betül Sokak Parkı

Emniyettepe - Mehtap Caddesi Parkı

Esentepe - Erhan Sokak Parkı

Karadolap – Karadolap Kreş Bahçesi

Merkez – Kaşgari Camii Parkı

Rami Yeni – İmam Rüstem Sokak Parkı

Sakarya – Atik Sokak Parkı

Yeşilpınar – Mustafa Parlakkılıç Mesire Alanı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP Arasında İşbirliği
Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP Arasında İşbirliği
İstanbullular'a Yeni Yılın İlk Hediyesi İBB’den
İstanbullular'a Yeni Yılın İlk Hediyesi İBB’den
Kılıçdaroğlu“CHP'Li Belediyeler 3 bin 100 Lira Ödüyor Hükümet 2.825'i Uygun Buldu
Kılıçdaroğlu“CHP'Li Belediyeler 3 bin 100 Lira Ödüyor Hükümet 2.825'i Uygun Buldu
Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı
Göktürk’te Yeni Okulun Temelleri Atıldı
Başkan Deniz Köken'den 1657 Şirket Çalışanına Yeni Yıl Müjdesi
Başkan Deniz Köken'den 1657 Şirket Çalışanına Yeni Yıl Müjdesi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169