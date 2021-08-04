banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1413.8
ALTIN
493.68
DOLAR
8.4831
STERLİN
11.7964
EURO
10.0443
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat Sektörü Derin Bir Uçurumun Eşiğinde''
Son Dakika
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat...
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
Son Dakika
11 Başkan THK’ya İş Birliği...
40 Yaş Altı Seçmen Hangi Partiye Oy Verecek ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Hangi...
Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!
Ülke yangın yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay...

Eyüpsultan’a Türkiye'nin En Büyük Kaykay Parkı Yapılıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:28
Eyüpsultan’a Türkiye'nin En Büyük Kaykay Parkı Yapılıyor
banner171

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek.

İnşası kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanan Skate Park’ta hem amatör hem profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

BİN 385 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Uluslararası standartlarda yapılacak park bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip olacak.

Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak.

EN UZUN KAYKAY PARKI

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşayacağı skate park, Türkiye’nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine de sahip olacak. 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan skate park için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanılacak. Ayrıca park 7 adet roll in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek.

Eyüpsultan’da spora ilgi duyan çok sayıda genç olduğunu, gençlere verdiği bir sözü daha yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kalıcı, güzel bir çalışma hedefliyoruz. Eyüpsultan’a yakışan, buranın estetiğine uygun, modern bir park alanına çevirmek istiyoruz bu alanı. Kaykay Federasyonu ile koordineli proje geliştirdik skate park yapımı ile ilgili. İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerin olduğunu biliyoruz. Yapılacak Skate Park ile birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultanlı Miniklerin Futbol Turnuvası Heyecanı
Eyüpsultanlı Miniklerin Futbol Turnuvası Heyecanı
Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor
Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor
Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 Kişiyi İş Sahibi Yaptı
Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 Kişiyi İş Sahibi Yaptı
Asım Gültekin Düzenlenen Programla Anıldı
Asım Gültekin Düzenlenen Programla Anıldı
Eyüpsultan Belediyesi'nden Yangına Basınçlı Su Tankeri Desteği
Eyüpsultan Belediyesi'nden Yangına Basınçlı Su Tankeri Desteği

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169