banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1450
ALTIN
521.292
DOLAR
8.5777
STERLİN
12.1525
EURO
10.4537
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar...
Op.Dr.Koray Cengiz : KBB İhmal Edilmeyecek Kadar Önemli Dedi (VİDEOLU)
Op.Dr.Koray Cengiz : KBB İhmal...

Eyüpsultan Yaz Spor Okulları başlıyor

Eyüpsultan'da gençleri spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2021 Çarşamba 09:41
Eyüpsultan Yaz Spor Okulları başlıyor
banner171

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmesini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracaklar.

EĞİTİMLER 10 FARKLI BRANŞTA VERİLECEK

28 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar yüzme, futbol, karate, hentbol, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, masa tenisi, satranç eğitimlerini ücretsiz olarak alabilecek. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında verilecek.

7 FARKLI BÖLGEDEN KAYIT YAPTIRILABİLİYOR

Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyorlar. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması amaçlanıyor. Yaz spor okulları için veliler Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi’nden kayıt yaptırabilecek.

Yaz Spor Okulları kayıt için 0212 440 15 67 numaralı telefondan detaylı bilgi alınıp http://basvuru.eyupsultan.bel.tr/ online kayıt yaptırılabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultanlılar Çiftalan'da halk plajına kavuşuyor
Eyüpsultanlılar Çiftalan'da halk plajına kavuşuyor
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
İmamoğlu : “Çıkar Gruplarına Fırsat Vermeyeceğiz
İmamoğlu : “Çıkar Gruplarına Fırsat Vermeyeceğiz
Rami Gıda Halinin Yerine Geçici Otopark Yapılacak
Rami Gıda Halinin Yerine Geçici Otopark Yapılacak
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi Açıldı
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi Açıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169