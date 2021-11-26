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Eyüpsultan Tiyatro Okulu perdelerini açtı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, bu toprakların hikayesini anlatan sanatçılar yetiştirmek amacıyla düzenlenen Eyüpsultan Tiyatro Okulu’nda eğitimler başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2021 Cuma 10:14
Eyüpsultan Tiyatro Okulu perdelerini açtı
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“Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim” ilkesini benimseyen tiyatro okulunda 18 yaş ve üstüne Cumartesi günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine ise okullarında eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Hacı Osman Torun İmam Hatip Lisesi, Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi, Rami Atatürk Anadolu Lisesi, Alibeyköy Anadolu Lisesi, Alibeyköy Kız İmam Hatip Lisesi, Mareşal Fevzi Çakmak Meslek Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi’nde başvurular alınarak, Tiyatro Okulu’na giren öğrencilere okullarınının belirlediği gün ve saatlerde eğitimler verilmeye başlandı.

Dersler ilk olarak Oğuzcan Anadolu Lisesi’nde başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Tiyatro Okulu’nda öğrenciler sahne, reji çalışmaları, temel oyunculuk, rol alıştırmaları, ses ve nefes, kamera önü oyunculuk, diksiyon, tiyatro tarihi, ışık ve ses, doğaçlama, yaratıcı drama, dramaturji, dramatik yazarlık ile şan – ritim – dans dersleri alıyorlar.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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