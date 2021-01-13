Eyüpsultan Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı Yeni Çehresine Kavuşuyor

Eski haliyle karmaşık, düzensiz bir halde bulunan ve Eyüpsultan’ın kalbinde kötü bir görüntü oluşturan Oyuncakçılar çarşısı, yapılan düzenlemeyle adeta cazibe merkezi haline gelecek. Oyuncakçılar Çarşısı’nda satış yapılan mekanlarda tabela, vitrin, satış üniteleri değiştirilerek yeni düzenleme yapılacak. Sokak üzerinde bulunan tarihi yapılarda boya, badana ve basit onarım uygulaması yapılacak. Yapılan çalışmalar sonucu Oyuncakçılar Çarşısı, Eyüpsultan’a yaraşır bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.