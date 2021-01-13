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Eyüpsultan Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı Yeni Çehresine Kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesi, Oyuncakçılar Çarşısı’nın yenilenmesi, daha modern, daha güzel bir hale gelmesi için çalışmalar başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
Eyüpsultan Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı Yeni Çehresine Kavuşuyor
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Eski haliyle karmaşık, düzensiz bir halde bulunan ve Eyüpsultan’ın kalbinde kötü bir görüntü oluşturan Oyuncakçılar çarşısı, yapılan düzenlemeyle adeta cazibe merkezi haline gelecek. Oyuncakçılar Çarşısı’nda satış yapılan mekanlarda tabela, vitrin, satış üniteleri değiştirilerek yeni düzenleme yapılacak. Sokak üzerinde bulunan tarihi yapılarda boya, badana ve basit onarım uygulaması yapılacak. Yapılan çalışmalar sonucu Oyuncakçılar Çarşısı, Eyüpsultan’a yaraşır bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

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