Eyüpsultan, Olası Afetlere ESAY’la Hazırlanıyor

Can kaybının da yaşandığı deprem sonrası Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. ESAY biriminin doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, plan ve organizasyonlarla ilgili Belediye Başkanlık binasında gerçekleştirdiği sunum sonrası, alınması gereken ek tedbirlerle ilgili önemli kararlar alındı.



ESAY’ın Personel Sayısı Arttırılacak



Olası İstanbul depremine karşı tüm çalışmaların ve hazırlıkların masaya yatıldığı toplantıda, Afet Koordinasyon Merkezi’nin kurulması, deprem eğitim alanının yapılması, 102 toplanma alanının eksiksiz hale getirilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması ile ilgili kararlar alındı. Ayrıca 36 erkek ve 6 kadın gönüllü personelin bulunduğu ESAY’da personel sayısı 100’e çıkartılacak.



Eyüpsultan’da 102 Adet Toplanma Alanı Bulunuyor



Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için Eyüpsultan’da 102 alan belirlendi, bu alanlara "Acil Toplanma Alanı" levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı. 16 Adet AFİS Deprem Konteyneri Düzenli Olarak Kontrol Ediliyor İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu. Düzenli olarak kontrol edilen konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor.

Başkan Deniz Köken, “Eyüpsultan’da Gündem” Programında Riskli Yapılarla İlgili Açıklamalarda Bulunacak. Her ay “Eyüpsultan’da Gündem” programı ile Facebook üzerinden canlı yayında Eyüpsultanlılarla bir araya gelen Başkan Deniz Köken, 5 Kasım Perşembe günü yapılacak olan programda ise riskli yapılarla ilgili açıklamalarda bulunup, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayacak.