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Eyüpsultan Meydanı ve Çevresi Yeni Görünümüne Kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin, tarihi ve kültürel mirasın en önemli eserlerinden biri olan, İstanbul’un manevi banisi Eyüp Sultan Hazretlerinin medfun bulunduğu Eyüpsultan Camii ve çevresinin layık olduğu güzelliğe kavuşması için başlattığı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 14:54
Eyüpsultan Meydanı ve Çevresi Yeni Görünümüne Kavuşuyor
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Çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Camii ve Meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılıyor. Tarihi yapıların yanı sıra Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapılar, tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan 15 milyon TL’lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda cephe sağlamlaştırma çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kurduğu ekiple sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR 384 BİNAYI KAPSIYOR

Cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor.Proje çalışmasında cephelerdeki eklentiler ve tabelalar tabela yönetmeliğine uygun hale getiriliyor, tenteler düzenleniyor ve cepheler renklendiriliyor.  2021 yılının sonunda bitmesi planlanan projeyle Eyüpsultanlılar ve Eyüp Sultan'a gelen ziyaretçiler karmaşık, kaotik görünümden kurtulmuş halde Eyüpsultan’ın yeni yüzüyle karşılaşacak.

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