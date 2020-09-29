Eyüpsultan Mesleki Eğitim (ESMEK) Kurs Kayıtları Başladı

Yeni normalle birlikte eğitimler “Temizlik, maske ve mesafe” kuralına uyularak verilecek.
4 MERKEZDE 31 FARKLI BRANŞTA KURS
İğne oyasından takı tasarımına, pastacılıktan mefruşata, Arapça’dan İngilizce’ye, diksiyondan işaret diline kadar 31 branşta kurs verilecek. Herkesin tercihine uygun alternatiflerin bulunduğu ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler.
KURSLAR 12 EKİM’DE BAŞLAYACAK
Kurslarda eğitimler, 12 Ekim’de tedbirler eşliğinde başlayacak.
ESMEK KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?
Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar https://kaonline.eyupsultan. adresinden online başvuru yaparak kayıt yaptırabilirler.
Asıl kayıt için gerekli evraklar;
- Kimlik ve Fotokopisi
4 MERKEZDE VERİLECEK EĞİTİMLER ŞÖYLE:
GÜZELTEPE ESMEK
El Nakışı, İşaret Dili, Amigurumi, Quiling, İngilizce, Ahşap Boyama, Kurdela Nakışı, Sepet Örücülüğü, Geri Dönüşüm Atölyesi, Pastacılık, Aşçılık, İğne Oyası, Diksiyon, Alüminyum Kabartma, Giyim, Tel Kırma, Şiş Örgü, Makrome Ve Takı Tasarım
Adres: Güzeltepe Mah. Üçtepe Sok. No: 48/3 (Eski Karakol Binası) İletişim: 0 212 440 05 97
PİRİNÇÇİ ESMEK
Kur’an-ı Kerim (Elif-Ba), Kur’an-ı Kerim (Tecvid), Giyim, İğne Oyası
Tel Kırma, Mefruşat, El Nakışı, Pastacılık, Aşçılık, Kurdela Nakışı
Filografi, Jel Mum Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi Ve Keçe Aksesuarları Yapımı
Adres: Pirinçci Mah. Eski Edirne Cad. No: 2 Kat:3
İletişim: 0 212 595 26 22
ALİBEYKÖY WHITE HILL ESMEK
Amigurimi, giyim, diksiyon, ingilizce, pastacılık, çocuk gelişimi
Kur’an-ı kerim (elif-ba), kur’an-ı kerim (tecvid), kurdela nakışı
Mefruşat, tel kırma, işaret dili, ahşap boyama, alüminyum kabartma, şiş örgü, iğne oyası, maket pasta yapımı ve geri dönüşüm atölyesi
Adres: Karadolap Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Kat:1 (White Hıll AVM)
İletişim: 0212 440 05 98
EYÜPSULTAN ESMEK
Şiş Örücülüğü, İğne Oyası, Giyim, Ahşap Yakma, Sepet Örücülüğü
El Nakışı, Özel Gün Ve Nikah Şekeri Süslemeciliği, Arapça, Çocuk Gelişimi, Mefruşat, Diksiyon, Aşçılık, Pastacılık, Makrome, Takı Tasarım ve Geri Dönüşüm Atölyesi
Adres: Nişanca Mah. Zalpaşa Cad. No: 61
İletişim: 0 212 440 05 99