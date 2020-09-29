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Eyüpsultan Mesleki Eğitim (ESMEK) Kurs Kayıtları Başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 31 farklı branşta 4 merkezle Eyüpsultanlı vatandaşlara eğitim vermeye başlayacak.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 12:06
Eyüpsultan Mesleki Eğitim (ESMEK) Kurs Kayıtları Başladı
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Yeni normalle birlikte eğitimler “Temizlik, maske ve mesafe” kuralına uyularak verilecek.
 

4 MERKEZDE 31 FARKLI BRANŞTA KURS

İğne oyasından takı tasarımına, pastacılıktan mefruşata, Arapça’dan İngilizce’ye, diksiyondan işaret diline kadar 31 branşta kurs verilecek. Herkesin tercihine uygun alternatiflerin bulunduğu ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürebilecekler.
 

KURSLAR 12 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Kurslarda eğitimler, 12 Ekim’de tedbirler eşliğinde başlayacak.
 

ESMEK KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?

Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar https://kaonline.eyupsultan. adresinden online başvuru yaparak kayıt yaptırabilirler.

Asıl kayıt için gerekli evraklar;

- Kimlik ve Fotokopisi
 

4 MERKEZDE VERİLECEK EĞİTİMLER ŞÖYLE:

GÜZELTEPE ESMEK

El Nakışı, İşaret Dili, Amigurumi, Quiling, İngilizce, Ahşap Boyama, Kurdela Nakışı, Sepet Örücülüğü, Geri Dönüşüm Atölyesi, Pastacılık, Aşçılık, İğne Oyası, Diksiyon, Alüminyum Kabartma, Giyim, Tel Kırma, Şiş Örgü, Makrome Ve Takı Tasarım
 

Adres: Güzeltepe Mah. Üçtepe Sok. No: 48/3 (Eski Karakol Binası) İletişim: 0 212 440 05 97

PİRİNÇÇİ ESMEK

Kur’an-ı Kerim (Elif-Ba), Kur’an-ı Kerim (Tecvid), Giyim, İğne Oyası

Tel Kırma, Mefruşat, El Nakışı, Pastacılık, Aşçılık, Kurdela Nakışı

Filografi, Jel Mum Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi Ve Keçe Aksesuarları Yapımı

Adres: Pirinçci Mah. Eski Edirne Cad. No: 2 Kat:3

İletişim: 0 212 595 26 22

ALİBEYKÖY WHITE HILL ESMEK
 

Amigurimi, giyim, diksiyon, ingilizce, pastacılık, çocuk gelişimi

Kur’an-ı kerim (elif-ba), kur’an-ı kerim (tecvid), kurdela nakışı

Mefruşat, tel kırma, işaret dili, ahşap boyama, alüminyum kabartma, şiş örgü, iğne oyası, maket pasta yapımı ve geri dönüşüm atölyesi
 

Adres: Karadolap Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Kat:1 (White Hıll AVM)

İletişim: 0212 440 05 98

EYÜPSULTAN ESMEK

Şiş Örücülüğü, İğne Oyası, Giyim, Ahşap Yakma, Sepet Örücülüğü

El Nakışı, Özel Gün Ve Nikah Şekeri Süslemeciliği, Arapça, Çocuk Gelişimi, Mefruşat, Diksiyon, Aşçılık, Pastacılık, Makrome, Takı Tasarım ve Geri Dönüşüm Atölyesi

Adres: Nişanca Mah. Zalpaşa Cad. No: 61

İletişim: 0 212 440 05 99

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