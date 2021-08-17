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Eyüpsultan Merkez Mahallesinde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 17:16
Eyüpsultan Merkez Mahallesinde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi
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Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

7'den 70'e tüm sinema severleri, Yeşilçam’ın unutulmaz eserleriyle buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde bulunan Hz. Halit Parkı’nda gerçekleştirildi.

Eyüpsultanlılar Hz. Halit Parkı’nda, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım isimli filmi izlediler.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ GÖSTERİM

Sinema gösterimi öncesi çocuklar için bir de sürpriz vardı. Filmin gösterimi öncesi çocuklar için, Sebat Ajans Yapım tarafından, erdemli bir insan olmanın yeni bir anahtarını vermek üzere uzman kişiler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanan Lota Balığı Uyanık Tilkiyle Yarışıyor isimli çizgi filmi gösterildi.

Bu arada sinema izlemeye gelenlere patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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