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Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığı 2021’i afet eğitim yılı ilan etmesinin ardından Eyüpsultan Belediyesi harekete geçerek, kentsel dönüşüm irtibat ofisi kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2021 Cuma 09:45
Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi Hizmete Girdi
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Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmaları aralıksız devam ederken  bir yandan da yapılarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara kentsel dönüşüm ve irtibat ofisinde tüm bilgilendirmeler yapılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DOĞRU YÖNLENDİRİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Evren Oral, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşları doğru yönlendirmek gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarımızı doğru yönlendirmek, bilgilendirmek ve riskli yapılarla ilgili gerekli tüm bilgileri sunabilmek adına bu ofisi kurduk. Bu ofise gelen vatandaşlarımızın yapılarının riskli olup olmadığı önemli bir konu. Öncelikli olarak maliklerin lisanslı firmalara müracaat edip yapılarının riskli olup olmadığını laboratuvar ölçümlerinde tespit ettirmeleri gerekiyor. Bu tespitin ardından riskli yapı çıkması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kredi yardımı veya 18 ay boyunca kira yardımı alabiliyorlar. Böylelikle vatandaşlarımızın eskiyen yapılarını daha uygun bir şekilde nasıl yenileyebileceklerine dair tüm bilgilere kentsel dönüşüm ofisimizden ulaşabilirler"

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