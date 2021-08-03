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Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 Kişiyi İş Sahibi Yaptı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 09:19
Eyüpsultan İstihdam Merkezi, 3 Ayda 284 Kişiyi İş Sahibi Yaptı
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Açıldığı günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 284 kişiyi farklı sektörlerde işe yerleştirdi. 

Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor. İş arayışında olan vatandaşlarımız (440 15 46 ve 0538 277 45 38) nolu telefonlardan bilgi alabilirler.

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan merkezimize gelip özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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