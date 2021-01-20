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Eyüpsultan'ın 29. Mahallesi 5.Levent Oldu

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’ın 29. mahallesinin 5. Levent olduğunu açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:18
Eyüpsultan'ın 29. Mahallesi 5.Levent Oldu
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Bölgede ciddi bir nüfus yoğunluğunu yaşandığını belirten başkan Deniz Köken “Caminin yanındaki alana İnşallah bir aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası yapıp bu esnada diğer sosyal çalışmalarla da ilgili de oradaki vatandaşlarımızla temas halinde olacağız. Oraya şu anda ciddi bir nüfus yoğunluğu geliyor. Finanskent, Bayramoğlu Sitesi, 5. Levent, Kiptaş ve yeni yapılacak olan bölge derken kocaman bir yer oluyor. Yine İstanbul Tıp Fakültesi’nin geleceği alanda oranın içinde, orada da büyük bir yoğunluk olacak. İnşallah hem muhtarlık binası, hem ASM binasını yapacağız. Bir de ESMEK’le ilgili yer arayışındayız. İnsanların hobilerini geliştirmeleri, kurs almaları için de bir merkez oluşturacağız” dedi.

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