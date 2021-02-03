banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu Devam Edecek"
İmamoğlu : "Bu Liyakat Yolculuğu...
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük kullanımı
Kepçe kulak ameliyatından sonra gözlük...
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor
Son Dakika
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi...
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze taşınıyor
Tasarruf sandığı modeli geçmişten günümüze...

Eyüpsultan Göktürk'te Açık Alan Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesinin kadınlar için düzenlediği açık alan spor etkinlikleri Göktürk’te devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:12
Eyüpsultan Göktürk'te Açık Alan Spor Etkinlikleri Devam Ediyor
banner171

Pandemi sonrası başlatılan ve Haziran 2019’dan beri aralıksız devam eden spor etkinlikleri Özgecan Aslan Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek yapılan açık alan spor etkinlikleriyle Eyüpsultanlı kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmaları hedefleniyor.

Açık Havada Yürüyüş ve Jimnastik

Göktürk’te Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 – 10.00 saatleri arasında yapılan step, yürüyüş, jimnastik derslerine kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirten Spor Eğitmeni Merve Uçan, “Haziran ayında başlattığımız açık alan spor etkinliklerine kadınlarımız severek geliyor. Yağışlar olmadığı sürece sporumuzu düzenli olarak yapıyoruz. Birçok öğrencim düzenli olarak yaptıkları spor sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo verdiler. Onlar burada olmaktan dolayı mutlular. Salı ve Perşembe günleri de 19.30 – 20.30 saatleri arasında zumba derslerimiz oluyor. Tüm kadınlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz” diyor.

Kadınlar Açık Havada Spor Yapmanın Keyfini Yaşıyor

Açık alanda spor yapmanın keyfini yaşayan kadınlar ise pandemiye rağmen Eyüpsultan Belediyesi’nin ücretsiz olarak vermiş olduğu bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Pandemiden dolayı oluşan zor şartlara rağmen bize açık alanda spor yapma fırsatı sunan Başkan Deniz Köken’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşam için sporun şart olduğuna inanıyoruz. Bu tarz spor etkinliklerinin devam etmesini istiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz” diyorlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan’da Kalplere Dokunan Market: Sosyal Market
Eyüpsultan’da Kalplere Dokunan Market: Sosyal Market
Turgay Çelik’in Acı Günü
Turgay Çelik’in Acı Günü
“Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da Yeniden Hayat Buluyor
“Helva Sohbetleri” Eyüpsultan’da Yeniden Hayat Buluyor
Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
"Okumak Güzeldir" Yarışmasına Kayıtlar Başladı
"Okumak Güzeldir" Yarışmasına Kayıtlar Başladı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169