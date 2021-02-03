Eyüpsultan Göktürk'te Açık Alan Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

Pandemi sonrası başlatılan ve Haziran 2019’dan beri aralıksız devam eden spor etkinlikleri Özgecan Aslan Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek yapılan açık alan spor etkinlikleriyle Eyüpsultanlı kadınların sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmaları hedefleniyor.

Açık Havada Yürüyüş ve Jimnastik

Göktürk’te Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 – 10.00 saatleri arasında yapılan step, yürüyüş, jimnastik derslerine kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirten Spor Eğitmeni Merve Uçan, “Haziran ayında başlattığımız açık alan spor etkinliklerine kadınlarımız severek geliyor. Yağışlar olmadığı sürece sporumuzu düzenli olarak yapıyoruz. Birçok öğrencim düzenli olarak yaptıkları spor sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo verdiler. Onlar burada olmaktan dolayı mutlular. Salı ve Perşembe günleri de 19.30 – 20.30 saatleri arasında zumba derslerimiz oluyor. Tüm kadınlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz” diyor.

Kadınlar Açık Havada Spor Yapmanın Keyfini Yaşıyor