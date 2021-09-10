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Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı

Kültürel faaliyetlerde bir marka haline gelen Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi eğitimleri için başvurular başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 13:31
Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
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Her yıl binlerce kursiyeri sanatın farklı dalları ile buluşturan sanat eğitimleri bu yıl da devam edecek.

Eyüpsultan’la özdeşleşmiş musiki geleneğini ve sanat dallarındaki branşların gelişimine katkı sağlayan, yeni sanatçıların yetiştirilmesine de zemin hazırlayan eğitimler 14 farklı branşta verilecek.

"Usta-çırak" ilişkisiyle verilen eğitimlerde kursiyerler geleneksel sanatlar ve musiki branşlarını öğrenmek ve kursiyerlerin "ustalaşması" ile birlikte geleceğe taşımak adına da önemli bir rol oynayacak.

Sanatın farklı dallarına ilgi duyan sanatseverlerin yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak amacı ile Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde verilecek eğitimlere Eyüpsultanlıların dışında farklı ilçelerden de katılım sağlanabilecek.

KÜLTÜR VE SANATIN TÜM RENKLERİ EYÜPSULTAN’DA

Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nde Çini Atölyesi, Hat, Minyatür, Tezhip, Ebru, Ney, Bendir, Ud, İstanbul Kemençesi, Kaligrafi eğitimleri verilirken Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde ise Seramik, Çömlek, Tanbur ve Osmanlıca Metin Okumaları eğitimleri verilecek.

Vatandaşlar Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvurularını kursiyer.eyupsultan.bel.tr adresinden online olarak yapabilecekler

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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