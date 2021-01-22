Eyüpsultan Esentepe Camii İnşaatı Başladı

Esentepe Camii’nin gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk – İslam sanatının en güzel örneklerinden birisi olacağını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Esentepe Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra otoparkı, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ile bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda olacak. En kısa zamanda caminin inşaatını tamamlayıp, ibadete açmak istiyoruz” dedi.

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak.