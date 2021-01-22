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Eyüpsultan Esentepe Camii İnşaatı Başladı

Vatandaşlardan gelen istek ve talep doğrultusunda, Esentepe Mahallesi’nin kangren haline gelen sorunlarından olan cami inşaatı için hazırlıklara başlandı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından projesi hazırlanan, inşaat çalışmalarına başlanan Esentepe Camii, Esentepe Mahallesi’nin yeni sembollerinden birisi olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 12:24
Eyüpsultan Esentepe Camii İnşaatı Başladı
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Esentepe Camii’nin gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk – İslam sanatının en güzel örneklerinden birisi olacağını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Esentepe Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra otoparkı, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ile bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda olacak. En kısa zamanda caminin inşaatını tamamlayıp, ibadete açmak istiyoruz” dedi.

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak.

Toplam kapalı alanı 2340 m2 olan yapıda cami fonksiyonu dışında otopark, bilgi evi ve gençlik merkezi kütüphane, taziye evi, imam lojmanı gibi mekânlar yer alacak. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avluların da kullanımıyla 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

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