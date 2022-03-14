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Eyüpsultan'da sağlık çalışanlarının bayramı çiçeklerle kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçede bulunan 35 sağlık kurumunu ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 15:32
Eyüpsultan'da sağlık çalışanlarının bayramı çiçeklerle kutlandı
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Tıp Bayramı nedeniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, görev başında bulunan sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik ederek çiçek verdi.

BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Başkan Deniz Köken ziyareti sırasında yaptığı açıklamada: “Kutsal bir meslek. Bugün onların özel günü. Pandemiyi birlikte atlattık, bundan sonraki sıkıntıları da birlikte atlatacağız. Bütün emeklerine teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi döneminde canhıraş bir şekilde bir dakika durmadan hizmet verdiler. Bütün sağlık çalışanlarımıza takdirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

ÖZELLİKLE PANDEMİ DÖNEMİNDE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Karaman ise: “Ben de Sayın Başkanımıza yıllardır bize verdikleri destek için, özellikle pandemi döneminde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu gün de ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımın da 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.” dedi.

Bu arada Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri de ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiler. Ziyaretler sırasında Başkan Deniz Köken’in selamlarını ileterek sağlık çalışanlarına çiçeklerini verdiler.

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