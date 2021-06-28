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Eyüpsultan'da lise sondaki başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi

Eyüpsultan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği bir törenle, ilçede 12. sınıflarda okuyan ve okullarında ilk 3’e giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:19
Eyüpsultan'da lise sondaki başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi
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Tören, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer’in katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“HEDEFİ OLMAYAN BAŞARILI OLAMAZ”

“Başarıyı Ödüllendiriyoruz – Başarı Sizden Ödül Bizden” sloganıyla düzenlenen törende kürsüye gelen Başkan Deniz Köken: “Dereceye giren arkadaşlarımı ve onlara destek olan velileri tebrik ediyorum. Kendinize hedefler koyun. Hedefi olmayan başarılı olamaz. Büyük hayaller kurun, büyük hayallerinize ulaşmak için vereceğiniz emek sizi başarıya götürecektir.” şeklinde konuştu.

“ÖDÜLLERLE DOLU, BAŞARILI EĞİTİM HAYATI DİLİYORUM”

 Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da yaptığı konuşmada: “Okula devam disiplinine sahip öğrencilerimizi, okulu sevmeye devam eden öğrencilerimizi ve onları teşvik eden velilerimizi tebrik ediyorum. Belediye Başkanımızı ve Belediye mensuplarını, eğitime verdikleri her türlü destek için tebrik ediyorum. Çocuklarımızın aldığı tek ödül, son ödül bu olmasın. Ödüllerle dolu güzel, başarılı eğitim hayatı, eğitim sonrasında da hayatta da başarılar diliyorum. Kovid diye bir rakibe karşı eğitim konusunda çocuklarını destekleyen velilerimizi tekrar tekrar kutluyorum.” dedi.

“SALGINA RAĞMEN BAŞARIYA ULAŞTINIZ”

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer ise konuşmasında şunları söyledi: “Salgın nedeniyle uzun bir süre eğitime uzaktan devam ettiniz. Buna rağmen üstün gayretinizle başarılı olarak okullarınızda dereceye girdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir düsturu ile hareket eden belediye başkanımız, üstün gayret göstererek okullarında ilk 3 dereceye giren çocuklarımızı bisikletle ödüllendirdi. Belediye başkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer ile birlikte başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye ettiler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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