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Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 14:39
Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı
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Yapılan uyarı üzerine Eyüpsultan Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi.

Ekipler, ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapanmasını önlemek amacıyla 24 saat boyunca iki vardiya sisteminde çalışacaklar.

Ekipler gerekli görülen noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacaklar.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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