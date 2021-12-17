Eyüpsultan'da hasta nakil ambulans hizmeti

Ambulans hizmeti yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalara yönelik veriliyor.

Bu hizmet kapsamında hareket edemeyecek durumda olan hastaların evden hastaneye, hastaneden eve naklinin yapılabilmesi sağlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ambulans hizmetinden yürüyemeyecek durumda olan ilçede yaşayan tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.

Hastane randevusu olan vatandaşların faydalandığı hizmet için bir gün öncesinden hasta nakil ambulansı için kayıt olmaları gerekiyor.

“AMBULANS HİZMETİNDEN ÖNCE ÇOK ZORLUK ÇEKTİK”

KOAH hastası olan eşini haftanın üç günü hastaneye götürmek zorunda olan Emriye Kar, ambulans hizmetinden olan memnuniyetini şu sözlerle ifade ediyor:

"Haftanın üç günü belediyemizin ambulans hizmetinden yararlanıyoruz. Bu hizmeti almadan önce çok zorlanıyorduk çünkü eşim KOAH hastası ve kemik erimesinden dolayı yürüyemiyor. Bir gün öncesinden randevu alıyorum ertesi günü gelip bizi hastaneye götürüyorlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)