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Eyüpsultan'da Haşereyle Mücadele Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede ilk defa yaklaşık iki yıl önce görülen, iç ve dış karantinaya tabi zararlı olan ve halk arasında turunçgil uzun antenli böceği olarak bilinen zararlıya karşı mücadeleyi, İl Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor. Bu mücadele çalışmasında, böceğin zarar verdiği ağacın belirlenmesinin hemen ardından, böceğin ergin hallerini etkisiz hale getirmek için ilaçlama işlemi yapılıyor. Devamında ağaç gözleniyor, gerekiyorsa imha ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
Eyüpsultan'da Haşereyle Mücadele Devam Ediyor
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AĞAÇLAR İLAÇLANDI

Çalışmalarda öncelikle ilçede böcek bulunan ağaçlar tespit edildi ve işaretlendi. Her ağaç böceklerden arındırmak amacıyla farklı zamanlarda ilaçlandı. İlaçlama işleminin, böceğin kabuk altında kalan yumurtalarına ve ağacın odunsu kısmında bulunan larvalarına etki etmediği durumlarda kesim işlemleri başlatıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Akşemsettin Mahallesi’nde böceklenmiş ağaçlardan başladılar.

AĞAÇ ÜZERLERİNDE YUMURTALARI, İÇLERİNDE KURTÇUKLARI GÖRÜLDÜ

Ekipler, daha önceden yapılan incelemelerde böceklerin bulunduğu tespit edilen ağaçları, çevre güvenliğine alarak birer birer kestiler. Kesilen ağaçların gövdelerinde böceklerin yumurtaları ve açtıkları delikler dikkat çekerken, ağaçların içlerinde ise böceklerin kurtçukları olduğu görüldü.

AĞAÇLARI TAMAMEN KURUTUYOR

Söz konusu zararlının larvaları ağaçların odun dokusunda beslenerek zarar veriyor ve ağacı tamamen kurutuyor. Ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu çıkış deliklerinden ya da erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı daha kolay tespit ediliyor.   Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabiliyor. Zararlı böcek siyah renkte uzun antenlere sahip, üzerinde beyaz lekeler bulunan 25-35 mm uzunluğunda. Bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renkte. Zarar yaptığı bitki türler arasında; Acer spp. (Akçaağaç), Aesculushippocastanum( At Kestanesi), Alnus spp. (kızılağaç), Betula spp. (Huş Ağacı), Cornus spp. (kızılcık), Corylus spp. (fındık), Cotoneaster spp. (dağ muşmulası), Crateagus spp.(alıç ağacı), Fagus spp. (kayın ağacı), Ficus spp. , Hibiscus spp., Lagerstromia spp., Mallotus spp., Malus spp. (elma ağacı), Morus spp. (dut ağacı), Platanus spp. (çınar ağacı),Populus spp. (kavak ağacı), Prunus spp. (kiraz ağacı), Pyrus spp. (armut ağacı), Salix spp.(söğüt), Rosa spp. (gül), Ulmus spp. (karaağaç) bulunuyor.

BÖCEĞİ GÖREN VATANDAŞLAR BELEDİYE İLE İRTİBATA GEÇSİN

Özellikle ilçede Akşemsettin bölgesinde rastlanan bu zararlı, park ve yeşil alanlarda, cami, okul ve diğer kamu kurumlarının bahçesinde, apartman ve konutların bahçesinde gözlenmekte ve mücadelesi için hassasiyetle anında Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi gerekiyor. Göz ardı edilmesi durumunda Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahalleleri başta olmak üzere zararlının ilçe geneline yayılarak çok sayıda ağaç ve çalı türünün zarar görmesine sebep olmasından endişe ediliyor. Konuyla alakalı belediyenin 444 30 00 no’lu hattı aranarak bilgi verilmesi gerekiyor.

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